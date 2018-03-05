Автобусы на газе, озеленение, газификация жилья. Как улучшить экологию Бишкека

С 2017 года активно обсуждается вопрос загрязнения воздуха в Бишкеке. По данным «Нацстаткома» за последние годы в Кыргызстане выброс вредных веществ в воздух увеличился в 2 раза. Эксперты называют такой рост выбросов «резким» и связывают его с маловодием и увеличением использования угля в котельных и промышленных предприятиях.

Основными причинами загрязнения воздуха являются выбросы вредных веществ от автомобилей, отопление домов частного сектора углем, сжигание мусора и работа ТЭЦ.

«Состояние загрязненности воздуха в городе Бишкеке превышает норму в несколько раз. Основные загрязнители — это автотранспорт и промышленные предприятия, использующие такие твердые виды топлива, как уголь. Это значительно влияет на состояние воздуха в столице. В связи с чем мы рады сотрудничеству с газовым предприятием страны, которое предоставляет экологическое топливо для горожан, ведь, согласно Парижскому соглашению, подписанному в 2015 году, это один из путей к улучшению окружающей среды», — отметил начальник Чуй-Бишкекского территориального управления Государственного агентства окружающей среды и лесного хозяйства Аязбек Кыдыргычев.

По наблюдениям экологов, наибольшее загрязнение экологии и воздуха наблюдается в зимнее время, когда над столицей сохраняется безветренная погода и отсутствуют атмосферные осадки. Планировка города, которая со времен Советского Союза уже претерпела кардинальные изменения, в настоящее время стала препятствием для продувающих город ветров, сформировав еще одну проблему.

На сегодняшний день население не полностью осознает, на что в итоге влияет выбор топлива. По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень загрязнения воздуха напрямую влияет на количество хронических и острых респираторных заболеваний, а также онкологических болезней органов дыхания. В Бишкеке за последние десять лет показатели заболеваемости дыхательных путей растут.

По данным Национального статистического коммитета, выбросы вредных веществ в атмосферу стационарными источниками составили 61 тысячу тонн, что вызвало болезни органов дыхания у 517 тысяч 385 человек.

Более 50 процентов всех выбросов в атмосферу нашей страны приходится на город Бишкек, увеличивается количество болезней горожан, связанных с дыхательными путями.

Как отметила врач-терапевт высшей категории ЦСМ Бишкека Гуля Бердалиева: «За последние годы увеличились обращения горожан, связанные с болезнями дыхательных путей, онкозаболеваниями, заболеваниями крови, бесплодием, бронхиальной астмой, хроническими обструктивными заболеваниями легких по причине загрязнения воздуха в городе».

Для улучшения экологической ситуации со стороны государственных органов предпринимаются следующие шаги:

создание бишкекского лесопарка;

установка современных очистительных фильтров и применения передовых технологий на оставшихся дымовых трубах ТЭЦ;

введение техосмотра для автомобилей в целях своевременной проверки исправности их технического состояния;

переход на нефтепродукты класса К4 и К5.

Также правительством КР запущена национальная компания «Таза жашоо», в рамках которой будут проводиться трехмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территорий городов и населенных пунктов республики, а также будут проведены специальные экологические акции и мероприятия по защите окружающей среды.

Советник премьер-министра Гульнура Торалиева сообщила, что к реализации проекта уже привлечены неправительственные организации, фонды, которые имеют большой опыт в мобилизации молодежи, общественности и бизнеса в проведении масштабных экологических мероприятий.

«Акция должна быть устойчивой. Здесь нужна большая поддержка со стороны общественности. Нам важно продвигать новую экологическую культуру и воспитать в подрастающем поколении ответственность за свое село, город и страну. Одним из важных аспектов является экологическое воспитание детей и молодых людей. Нам предстоит организовать слаженную работу большого количества людей одновременно. В этом нам помогут общественные организации, которые обучат волонтеров», — сказала Гульнура Торалиева.

В декабре 2017 года подписан меморандум об организации приобретения автобусов для нужд города Бишкека. На основе подписанного меморандума мэрия Бишкека закупит 350 автобусов на общую сумму $50 миллионов, топливом для передвижения которых послужит природный газ. Данная мера позволит внести значительный вклад в экологию города и в сохранение благоприятной окружающей среды для горожан.

Новые автобусы появятся уже в конце весны 2018 года. Данные автобусы будут ездить на газе (метане), благодаря чему можно будет сократить выброс вредных веществ в атмосферу. Постепенно город Бишкек должен вернуть себе былую славу и стать самым зеленым городом на пространстве СНГ. Мэрия города будет продолжать работать над тем, чтобы число автобусов только увеличивалось. Постепенно вместо микроавтобусов должны прийти автобусы. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков

Стоит отметить, что в рамках деятельности компании «Газпром Кыргызстан» в августе 2017 года в селе Ленинском Чуйской области состоялось открытие первой современной экозаправки (автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, АГНКС). На сегодняшний день в республике действуют 4 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.

В 2018 году планируется реконструировать еще две АГНКС в селе Пригородном и в городе Кара-Балте. К 2021 году планируется строительство двух новых АГНКС в южном регионе республики.

Переход водителей на данный вид топлива (метан) имеет ряд ключевых преимуществ: экономия по сравнению с бензином составит около 50 процентов; в выхлопных газах полностью отсутствует опасный свинец, а содержание углекислого газа значительно меньше, чем в автомобилях, заправляемых бензином.

Необходимо отметить и большой вклад компании «Газпром Кыргызстан», которая уделяет особое внимание вопросу экологии в нашей стране. Обеспечивая бесперебойную поставку экологически чистого вида топлива потребителям, ведет активную работу по газификации новых районов республики, что существенно снизит потребление твердых видов топлива для отопления домов в зимний период.

При сжигании 1 тонны угля и 1 тысячи кубических метров газа в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества и образовываются вредные отходы: