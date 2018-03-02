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Бизнес

Аскар Салымбеков стал кавалером почетного ордена Бразилии Рио Бранко

Почетный консул Федеративной Республики Бразилия в Кыргызской Республике Аскар Салымбеков стал кавалером государственной награды Бразилии — ордена Рио Бранко.

Решение о награждении А.Салымбекова было принято в Бразилии на ежегодном собрании Совета ордена Рио Бранко, который собирается под председательством президента страны.

Орден был присужден Аскару Салымбекову за вклад в развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений между Кыргызской Республикой и Бразилией, а также за вклад в развитие спорта и международных связей спортсменов двух стран.

Кавалерами ордена Рио Бранко являются такие личности, как бывший президент Республики Чехия Вацлав Гавел, легендарный футболист Пеле, экс-генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и другие.

Справка.  Орден имеет более чем полувековую историю и предназначен для поощрения лиц, отличившихся добродетельностью и заслугами перед Бразилией в дипломатической и гражданской службе. Вручается как гражданам данной страны, так и иностранцам.

Президент Бразилии является Гроссмейстером ордена и принимает решение о награждении, министр иностранных дел — канцлером. Делами ордена руководит Совет ордена, который собирается один раз в год.
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Аскар Салымбеков стал кавалером почетного ордена Бразилии Рио Бранко Аскар Салымбеков стал кавалером почетного ордена Бразилии Рио Бранко
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