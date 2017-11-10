Алмазбек Атамбаев наградил Федерику Могерини орденом «Достук»

Президент Алмазбек Атамбаев встретился накануне, 9 ноября, с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, прибывшей в Кыргызстан с рабочим визитом.
По данным пресс-службы главы государства, в начале встречи Атамбаев наградил Федерику Могерини орденом «Достук» за значительный вклад в развитие сотрудничества между КР и ЕС.
Также она сказала о готовности Евросоюза в ближайшее время начать переговоры по заключению нового Соглашения об углубленном партнерстве и сотрудничестве ЕС с КР.