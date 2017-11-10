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Власть

Алмазбек Атамбаев наградил Федерику Могерини орденом «Достук»

Президент Алмазбек Атамбаев встретился накануне, 9 ноября, с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, прибывшей в Кыргызстан с рабочим визитом.

По данным пресс-службы главы государства, в начале встречи Атамбаев наградил Федерику Могерини орденом «Достук» за значительный вклад в развитие сотрудничества между КР и ЕС.

«В странах ЕС имеют положительное восприятие вашего лидерства и стремления развивать демократию, плюрализма мнений и парламентской системы правления», — отметила Федерика Могерини и поздравила Атамбаева с успешным проведением президентских выборов, «которые прошли прозрачно и открыто».

Также она сказала о готовности Евросоюза в ближайшее время начать переговоры по заключению нового Соглашения об углубленном партнерстве и сотрудничестве ЕС с КР.
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