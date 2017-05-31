Количество государственных наград предлагают сократить в Кыргызстане

Депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев предложил сократить количество государственных наград.

По его словам, орден «Манас» не может иметь трех степеней. Это наивысшая награда, после получения которой присваивается звание Народного героя.

«Если вы предложите сократить ряд наград, будет еще лучше. А если осужденный совершил подвиг? Как быть? Представят ли его к награде?» — спросил он.

Все вопросы, связанные с присуждением наград, решает соответствующая комиссия при президенте страны. К примеру, награждение осужденных ограничено. Судимость должна быть погашенной.