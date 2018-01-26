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Власть

Орден «Чынгыз Айтматов» намерены учредить депутаты парламента Кыргызстана

Депутаты парламента Кыргызстана инициируют учреждение ордена «Чынгыз Айтматов». С предложением выступили члены фракций СДПК и «Ата Мекен».

Напомним, с аналогичным предложением ранее выступили Каныбек Иманалиев, Садык Шер-Нияз, Эмиль Токтошев и Джаныбек Бакчиев — они предлагали учредить медаль «Чынгыз Айтматов».

«Учитывая выдающиеся заслуги писателя в области культуры, просвещения, науки, литературы и искусства, за большой вклад в развитие духовных связей между государствами, депутаты фракции СДПК и «Ата Мекен» пришли к единому мнению об инициировании нового законопроекта с повышением статуса награды до ордена», — отмечают в ЖК.
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