Переход к стандартам ГСМ К5. Опасения беспочвенны

Складывается впечатление, что кто-то лоббирует запрет экологического топлива для Кыргызстана
Депутаты ЖК приняли во втором чтении законопроект «Об охране атмосферного воздуха» и «Об экологической экспертизе». Он подразумевает запрет на ввоз, производство и оборот топлива и горюче-смазочных материалов на территории Кыргызстана, не соответствующих требованиям технических регламентов Таможенного союза. То есть с 1 января 2019 года в стране вводится ограничение на реализацию бензина и дизельного топлива класса К2, К3, К4. Единственные, кто сможет сохранить себе подобную преференцию, — экспортеры, но только с условием продажи ГСМ вне Кыргызстана до 1 января 2021 года.
Причиной подобного шага со стороны народных избранников, в частности Дастана Бекешева, выступившего инициатором принятия подобной нормы, стала катастрофическая ситуация с загрязнением воздуха в стране.
Примечательно, что перейти на топливо класса К5 республика должна была уже в нынешнем году, согласно даже не предложению парламентариев, а обязательствам ЕАЭС, техрегламент которого как раз подразумевает подобную норму. Однако с учетом сложности подобного процесса, нашей стране был предоставлен адаптационный период до 12 августа 2019 года.
При этом другие государства евразийской «пятерки» — производители Казахстана, России, Армении и Беларуси — уже полностью осуществили переход с нынешнего января.
Стоит напомнить, что, несмотря на то что ключевым в инициативе Бекешева стоит вопрос экологии и здоровья граждан, законопроект разделил парламентариев на сторонников и противников нововведения. Так, например, Азамат Арапбаев неоднократно настаивал на отзыве этого предложения. При этом поддержавший его в этом споре Исхак Пирматов в качестве аргумента отметил, что «при введении К5 цена бензина вырастет в среднем на 10-15 сомов». Хотя в то же время отрицать негативные последствия использования дешевого топлива, как ни странно, не стал.
«Да, вред экологии, но, с другой стороны, сегодня в нашей стране нет катастрофической экологической ситуации, потому что мало крупных производственных мощностей», — подчеркнул Пирматов, но тут же оговорился, — Евро-3, кроме нас, ни одна страна в СНГ не использует, это прежний день».
И это действительно так. Несмотря на кризис, автопарк растет, в итоге автовыхлопы превратились в одну из главных экологических проблем любого, даже не самого крупного, города. Это подтолкнуло страны Евросоюза и США к переходу к стандарту ГСМ К5 еще в 2009 году. В соседней России соответствующее ограничение, согласно данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), вступило в силу на дизельное топливо К5 — 31 декабря 2015 года, на автомобильный бензин К5 — 31 декабря 2016 года, что позволило снизить поступление загрязняющих веществ в атмосферу столичного региона от автотранспорта на 27 процентов. Позже к процессу подключились, согласно взятым на себя обязательствам по ТР ЕАЭС, Белоруссия, Армения и Казахстан.
Количество автотранспорта в Кыргызстане давно перевалило за 1 миллион автомобилей, ежегодно на одного жителя приходится более 100 килограммов загрязняющих веществ, что наносит колоссальный вред здоровью.
Статистика также неутешительна. Согласно исследованиям ученых Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год 225 тысяч человек только в Европе умирают от заболеваний, вызванных выхлопными газами. При попадании выхлопных газов в организм человека больше всего страдают органы дыхания. Частые недомогания, головные боли, одышки, головокружения, вялость, раздражительность, нарушения сна и многие другие нарушения работы организма так или иначе связаны с экологическим состоянием окружающей среды.
Примечательно, что, поднимая вопрос отклонения подобного законопроекта и, как итог при его принятии, дальнейшего дефицита топлива в стране, многие забывают о том, что К5 присутствует на топливном рынке Кыргызстана уже несколько лет. При этом объемы его поставок значительно превышают востребованные, по мнению депутатов, классы К2 и К3.
Согласно данным правительства, импорт К5 в 2017 году достиг отметки в 400 тысяч тонн. Для сравнения: дизельное топливо и бензин второго класса остановились на отметке в 95 тысяч тонн, третьего — на 132 тысячи, а неклассового аж 315,5 тысячи тонн.
К тому же ясно и то, что позитивных последствий от принятия данного законопроекта, предлагаемого инициативной группой парламентариев, намного больше. Например, всем без исключения нефтетрейдерам придется заключать контракты с лучшими и крупнейшими заводами РФ, что в последующем исключит возможность ухода от выплаты налогов в бюджет КР и дальнейшей контрабанды в ущерб местному рынку. На нем будет сформирована реальная рыночная цена на нефтепродукты в соответствии с качеством и себестоимостью продукта.
По словам исполнительного директора Ассоциации Улана Кулова, именно существующие в настоящее время стандарты способствуют проникновению на топливный рынок ГСМ низкого качества.
«Согласно ТР ЕАЭС, они должны были вступить в силу уже в этом году. Но нам дали период адаптации. Однако важно здесь не только соблюдение требований ТР, сохранение экологии, но и рентабельности подобных поставок. Ведь большинство заводов России уже перешли на производство К5. А значит, нам выгоднее закупать именно этот класс топлива. Тем более что у нас, согласно действующим ГОСТам, в нефтепродуктах и ГСМ допустимым считается наличие содержания свинца в размере 0,013 граммов на литр. А сами они неизменными остаются с 1982 года, хотя современные реалии диктуют иные требования.
Для сравнения: неклассовое ГСМ по количеству серы достигает значений в 5 тысяч миллиграммов на килограмм ДТ, а К5 всего 10 миллиграммов на килограмм, то есть в 500 раз меньше!
Для сравнения: неклассовое ГСМ по количеству серы достигает значений в 5 тысяч миллиграммов на килограмм ДТ, а К5 всего 10 миллиграммов на килограмм, то есть в 500 раз меньше!
Экс-вице-премьер-министр КР Олег Панкратов также напомнил, что запрет на ГСМ ниже К5 так или иначе предусмотрен в рамках присоединения КР к ЕАЭС.
«Он являлся последним техрегламентом союза, который в скором времени вступит в силу и в Кыргызстане. Однако ожидать, что он начнет действовать завтра, точно не стоит. Прийти к нему КР может только спустя два года, когда полностью обновятся резервы. Поэтому паниковать не стоит. Хотя сам переход к чистым видам топлива весьма логичен и разумен с точки зрения экологии», — подчеркнул Панкратов.
Положительно повлияет использование ГСМ стандарта К5 не только на экологию КР, но и на автомашины. Как показал опыт ЕС и России, этот класс топлива улучшает процесс его сгорания, снижает уровень шума и вибрации, степень коррозии, облегчает запуск двигателя, уменьшает расход топлива, продлевает срок службы оборудования нейтрализации выхлопных газов, механизмов цилиндро-поршневой группы и топливного оборудования.
И, если указанный законопроект смогут отклонить благодаря чьему-то лобби, то это в итоге будет иметь не только плачевные последствия для экологии Кыргызстана, здоровья граждан, но и для экономической составляющей страны.