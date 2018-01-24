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Бизнес

ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»

Мобильная связь, Интернет, телевидение: услуги разные, а подключить можно все за один раз.

Специально для тех, кто не хочет набирать три разные команды по отдельности, есть 3 готовых решения — тарифы «Переходи на О! + TV», каждый из которых включает в себя бесплатные звонки и SMS внутри сети О!, безлимитный скоростной Интернет, звонки на другие сети и пакет крутых телеканалов. Выбирайте:

  • «Light + TV Базовый» — 40 ТВ-каналов + 5 минут звонков на другие сети + бесплатная связь в сети О! и Интернет: 115 сомов в неделю; подключить: *155*15#вызов
  • «Безлимит + TV Стандарт» — 100 ТВ-каналов + 30 минут звонков на другие сети + бесплатная связь в сети О! и Интернет: 185 сомов в неделю; подключить: *155*16#вызов
  • «Безлимит + TV Премиум» — 130 ТВ каналов + 60 минут звонков на другие сети + бесплатная связь в сети О! и Интернет: 285 сомов в неделю; подключить: *155*17#вызов.

Что нужно делать, чтобы смотреть ТВ с вашего устройства 

Подключите один из тарифов, скачайте бесплатное приложение O!TV, которое работает на любой платформе Android или iOS, и авторизуйтесь в приложении. Логин и пароль доступа в приложение O!TV вы получите SMS-сообщением в момент подключения тарифа.

Cмотрите на любом из мобильных устройств — смартфоне, планшете, ноутбуке или на телевизорах Sony, Phillips, Samsung, LG c функцией Smart TV. О том, как настроить просмотр на большом экране, смотрите пошаговую инструкцию.

«Переходи на О! +TV» — бесплатная связь, Интернет и ТВ в одном тарифе.
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