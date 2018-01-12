Мобильный Интернет О! в северных областях страны стал еще быстрее

Продолжая активную модернизацию сети, Мобильный оператор О! сообщает о все новых городах и поселках, где произошло увеличение скорости мобильного 3G и 4G Интернета и улучшение качества связи.

«Потребность в быстром Интернете сейчас высока как никогда. Мы видим троекратный рост мобильного трафика по сравнению с прошлым годом: все больше кыргызстанцев разных возрастов, независимо от района проживания и удаленности от областных центров, активно осваивают социальные сети, мессенджеры. Соответственно растут и требования пользователей к скорости Интернета, которым мы во что бы то ни стало стремимся соответствовать», — заверил технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко.

В сравнении с ситуацией годом ранее число базовых станций 4G выросло вдвое, а емкость базовых станций по всей стране увеличена почти в 2,5 раза. Дальше — больше Технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко

Города и села, где прошли активные работы технических бригад Мобильного оператора О! по увеличению емкости и охвату сети:

Иссык-Кульская область: город Чолпон-Ата, пгт.Пристань, села Корумду, Чок-Тал, Маман, Уч-Кайнар, Отузуул, Кереге-Таш, Ак-Олен, Бар-Булак, Тогуз-Булак, Ысык-Кол, Тепке, Курбу, Ичке-Джергез, Джаны-Арык, Ак-Остон, Мундуз, Ак-Дебе, Тилекман, Джети-Огуз, Липенка, Алкым (б.Кызыл-Дыйкан), Конкино (б.Калиновка), Ырдык, Комсомольское, Туура-Суу, Тогуз-Булак, Кек-Сай, Комсомол, Боконбаево, Конур-Олен, Кельтер, Ден-Талаа, Большевик (Эшперево), Фрунзе, Беловодское, Джилуу-Булак, Чон-Таш, Балбай (б.Сары-Булак), Тюп (б.Луговое), Корумду, Чон-Таш, Кеочу, Песчаное, Ынтымак (Приозерное), Сары-Дебе, Бирлик, Долон.

город Чолпон-Ата, пгт.Пристань, села Корумду, Чок-Тал, Маман, Уч-Кайнар, Отузуул, Кереге-Таш, Ак-Олен, Бар-Булак, Тогуз-Булак, Ысык-Кол, Тепке, Курбу, Ичке-Джергез, Джаны-Арык, Ак-Остон, Мундуз, Ак-Дебе, Тилекман, Джети-Огуз, Липенка, Алкым (б.Кызыл-Дыйкан), Конкино (б.Калиновка), Ырдык, Комсомольское, Туура-Суу, Тогуз-Булак, Кек-Сай, Комсомол, Боконбаево, Конур-Олен, Кельтер, Ден-Талаа, Большевик (Эшперево), Фрунзе, Беловодское, Джилуу-Булак, Чон-Таш, Балбай (б.Сары-Булак), Тюп (б.Луговое), Корумду, Чон-Таш, Кеочу, Песчаное, Ынтымак (Приозерное), Сары-Дебе, Бирлик, Долон. Нарынская область: села Джилан-Арык, Угут, Ак-Кыя, Кок-Джар, Конорчок (б.Чолок-Кайын), Кара-Булун, Таш-Добо, Кардыжарык, Чон-Добо, угольный разрез Кара-Кече, Чекилдек, Ак-Джар, Ак-Талаа, Ден-Алыш, Кара-Мойнок, Кара-Булун, Комсомол, Кара-Кунгей, Аракел, Оробаши, Туз, Достук, Эмгек-Талаа, Ак-Талаа, Доболо, Ак-Булун, Таш-Башат, Каинды (Калинина), Эки-Нарын, Таш-Булак, Джан-Булак, Бирлик, Он-Арча, Эчки-Баши, Кызыл-Джылдыз, Джалгыз-Терек, Бас-Кия.

села Джилан-Арык, Угут, Ак-Кыя, Кок-Джар, Конорчок (б.Чолок-Кайын), Кара-Булун, Таш-Добо, Кардыжарык, Чон-Добо, угольный разрез Кара-Кече, Чекилдек, Ак-Джар, Ак-Талаа, Ден-Алыш, Кара-Мойнок, Кара-Булун, Комсомол, Кара-Кунгей, Аракел, Оробаши, Туз, Достук, Эмгек-Талаа, Ак-Талаа, Доболо, Ак-Булун, Таш-Башат, Каинды (Калинина), Эки-Нарын, Таш-Булак, Джан-Булак, Бирлик, Он-Арча, Эчки-Баши, Кызыл-Джылдыз, Джалгыз-Терек, Бас-Кия. Таласская область: город Талас, села Кызыл-Октябрь, Кок-Таш, Кара-Суу, Ак-Сай, Бакай-Ата, Кызыл-Кыргызстан, Первомайское, Джон-Коргон, Балыкчи, Кара-Суу, Бейшеке, Джийде, Бакыян, Тамчи-Булак, Маймак, Куру-Маймак, Уч-Эмчек, Орнок, Озгоруш, Талды-Булак, Ак-Коргон.

Пока готовится развернутый материал о развитии сети О! в Чуйской области, проверьте, попал ли ваш населенный пункт в список тех двухсот в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях, где были проведены работы по улучшению качества связи 3G и 4G. Полностью зону охвата сети можно посмотреть тут.