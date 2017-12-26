O!Store: Успейте закупиться подарками на Новый год

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Приятным приобретением станет прокачанный фирменный смартфон мобильного оператора О! в комплекте с пакетом услуг связи. На нем уже предустановлены приложения, вроде «Мой О!», «О!Деньги», «O!TV», которые максимально облегчат вашу жизнь. Итак, всего за 6 490 сомов мы имеем поддержку 4G; стильный дизайн; отличную производительность благодаря мощному двухъядерному процессору и 1 ГБ оперативной памяти; поддержку двух SIM-карт. Скидка 600, 700, 800 или 1000 сомов на следующий телефон при покупке смартфонов Huawei Y3,Y5,Y7 или P8lite. Логика проста — берете телефоны своим родителям, детям или своей второй половинке? Возьмите второй со скидкой!

Логика проста — берете телефоны своим родителям, детям или своей второй половинке? Возьмите второй со скидкой! +1000 сомов на баланс в сети О! получит каждый при покупке смартфона с безграничным экраном LG Q6. Аппарат средней ценовой категории и стоимостью 15 990 сомов с характеристиками флагмана сможет порадовать под елочкой кого угодно, а благодаря приятному бонусу получатель подарка сразу же окунется в мир мобильного Интернета, оценив все возможности смартфона.

Аппарат средней ценовой категории и стоимостью 15 990 сомов с характеристиками флагмана сможет порадовать под елочкой кого угодно, а благодаря приятному бонусу получатель подарка сразу же окунется в мир мобильного Интернета, оценив все возможности смартфона. Получите скидку 50 процентов на аксессуары при покупке любого смартфона. Сэкономьте свое время и деньги на поиск защитных стекол и чехлов. В наличии большой выбор противоударных аксессуаров до 3 500 сомов на любой вкус.

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