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Бизнес

Переходи на О! и cохрани прежний круг общения с услугой «Легкий шаг!»

Теперь стало еще проще подключиться к сети Мобильного оператора О! с бесплатной услугой «Легкий шаг в О!», которая поможет уведомить всех звонящих на ваш старый номер о том, что он изменился на новый.

Если вы сменили номер любого оператора страны на новый в сети О!, не обязательно терять время на обзвон и рассылку сообщений всем родным, друзьям и партнерам о новом номере. Как только вы подключаете «Легкий шаг в О!», звонящий на ваш старый номер прослушает голосовое сообщение (IVR) с оповещением о вашем новом номере, а вы получите SMS-уведомление о том, кто вам звонил. При этом вы сами решаете, нужно ли всем сообщать о вашем новом номере или вы просто хотите знать, кто вам звонил, не сообщая о своем новом номере.

Для подключения услуги наберите бесплатную команду на вашем новом номере в сети О! *304#вызов и следуйте инструкции. Все команды управления можно узнать на сайте www.o.kg. Услуга предоставляется полностью бесплатно.

«Переходи на О!» и не бойся потерять свои контакты!
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