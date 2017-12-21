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Бизнес

Скидка 50 процентов на премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора О!

В качестве новогоднего подарка кыргызстанцам Мобильный оператор О! объявляет о начале акции «PLATINUM-номера со скидкой 50 процентов»!

Всего несколько дней премиальные номера, призванные подчеркнуть статус и престиж своего обладателя, можно будет приобрести на 50 процентов ниже их стандартной стоимости.

Способы приобретения номеров категории PLATINUM:

— в рамках онлайн-аукциона VIPNOMER.O.KG, где цены указаны уже с учетом скидки;

— в любом из офисов продаж и обслуживания О!, все адреса которых можно узнать на сайте www.o.kg;

— самостоятельно в рамках услуги «Мой новый номер».

В рамках онлайн-аукциона представлены красивые статусные номера PLATINUM с кодами 0500, 501, 502, 505 или 507. Аукционные лоты обновляются каждый день!

Платиновые номера с другими кодами можно выбрать в офисах продаж и обслуживания О!.

Не упустите шанс стать обладателем PLATINUM-номера за половину его обычной стоимости!

В Новый год — с новым номером!

Сроки действия акции: с 20 декабря 2017 года по 4 января 2018 года включительно.
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