Опрос: Что подарить на Новый год? 7 идей от O!Store

Сегодня у нас подборка интересных предложений, которая может стать полезной в свете стремительно приближающейся праздничной поры. Бюджетные и не очень варианты для подарка, которым можно порадовать близкого человека, например, себя. 7 смартфонов, на которые стоит обратить внимание, в нашем материале.

O!Phone 4G PRO— новый прокачанный смартфон мобильного оператора О! стоимостью всего 6 490 сомов. Небольшой, недорогой и мощный аппарат с поддержкой всех популярных функций. Яркий экран, быстрый процессор, поддержка 2 SIM-карт и карты памяти microSD до 128 ГБ, чтобы хранить все, что вам нужно. +300 сомов на баланс от мобильного оператора О!

Xiaomi Redmi 4X — высокопроизводительный смартфон с 5-дюймовым экраном хорошей яркости. Вас порадует высокое качество звука, а батареи 4100 мАч хватит настолько, что вы забудете о поиске розетки минимум на 2 дня. Сканер отпечатков пальцев надежно сохранит ваши файлы и справится с любым вашим требованием — от работы с документами до съемки качественного фото — всего за 8 900 сомов. Хит продаж!

Huawei P8 lite 2017 — это «младший брат» флагмана, который почти в два раза дешевле, но внешне во многом очень похож на старшую модель. Имеет чуть более крупный дисплей — 5,2 дюйма , стильный, тонкий и практичный корпус, качественную камеру. Может похвастать хорошей производительностью и приятным удобным интерфейсом. Его цена в O!Store — 13 990 сомов. +1000 сомов бонус от О! на следующую покупку.

Samsung Galaxy A3 (2017) — красивый, компактный, водозащищенный аппарат со сканером отпечатков пальцев. Этот смартфон интересен своим премиальным внешним видом и привлекательной ценой — 16 190 сомов. Смартфон компактный (диагональ экрана всего 4,7 дюйма ) и имеет приличные характеристики. С батареей полный порядок: при умеренном использовании аккумулятора хватает на два дня, при активном — на весь день с хорошим запасом.

LG Q6— смартфон, стирающий последнее отличие бюджетных смартфонов от флагманов: у него нет рамок, а большущий экран вмещается в компактный 5-дюймовый корпус. У него есть функция распознавания лица, как у последнего iPhone! Два слота под SIM-карты и отдельный слот для карты памяти, что на сегодняшний день редкость. В целом LG Q6 совмещает в себе функции смартфонов премиум-класса, отличные пользовательские характеристики и оптимальную стоимость — 15 990 сомов. +1000 сомов на баланс от мобильного оператора О!

Samsung Galaxy S8 — смартфон оснащен защитой от воды, пыли и мощнейшим процессором. Расширяемая память позволит сохранять фильмы, музыку, фотографии в неограниченном количестве. А с новым емким аккумулятором не нужно будет постоянно беспокоиться о зарядке. Камеры способны делать снимки в формате RAW для профессиональной постобработки в приложениях. Этот смартфон гарантированно подарит вам новые яркие впечатления от использования, а его передовые возможности не оставят равнодушными даже самых искушенных пользователей! Его цена в O!Store — 41 990 сомов.

iPhone 7 — представляет смартфон верхней ценовой категории и стоит 45 500 сомов. По сравнению со всеми своими предшественниками этот аппарат обладает принципиально новой системой камер для фото- и видеосъемки, защитой от брызг и воды, он имеет максимально мощный и экономичный аккумулятор и стереодинамики с богатым звучанием. У смартфона яркий и разноцветный дисплей. Его внешние данные впечатляют не менее, чем внутренние возможности.

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