Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG Q6a в O!Store

В сети магазинов O!Store появился самый безрамочный смартфон бюджетной категории с характеристиками флагмана LG Q6a. Первые покупатели LG Q6a отмечают, что пользоваться смартфоном очень и очень приятно. Благодаря безграничному экрану хочется постоянно сидеть в Интернете, читать новости, смотреть видео и играть в игры.

При первом взгляде на LG Q6a можно легко спутать его с любым смартфоном из топовой категории. Более того, у него есть интересная «фишка» — он умеет распознавать лица, как и последний iPhone! Добро пожаловать во все наши магазины O!Store, чтобы лично оценить все его преимущества. Коммерческий директор мобильного оператора О! Максим Сидоренко

Смартфоном LG Q6a очень удобно пользоваться одной рукой. У него есть два слота под SIM-карты формата nanoSIM и отдельный слот для карты памяти microSD, что на сегодняшний день редкость. Камеры: широкоформатная фронтальная ‒ 5 Мп и основная ‒ 13 Мп (со вспышкой и автофокусом), основной модуль которой обеспечивает весьма достойное качество снимков.

Важно, что в магазинах O!Store и интернет-магазине ostore.kg смартфоны можно приобрести с официальной гарантией фирмы производителя, получить дополнительные приятные бонусы и скидки. К примеру, каждому, кто решит приобрести новинку LG Q6a, полагается кэшбэк в размере 1000 сомов на баланс в сети О!.

Понятие «кэшбэк» прочно вошло в моду в Кыргызстане именно благодаря мобильному оператору О!, который первым стал возвращать часть от стоимости смартфонов, купленных в магазинах O!Store, на мобильный счет своих клиентов. Устройства также можно оформить в рассрочку с выгодой для себя, получив до 50 процентов скидки на услуги связи в рамках тарифов «Переходи на О!». Стоимость LG Q6a целиком — 15 990 сомов, если решите брать его в кредит, минимальная выплата в месяц составит 1550 сомов.