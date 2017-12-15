Новогодняя АКЦИЯ в O!Store: Получите бонус до 1000 сомов

Положите под елочку новогодний подарок, о котором мечтают все, — смартфон!

Тем более что сегодня стартует предновогодняя Акция во всех магазинах O!Store. При покупке популярных моделей смартфонов Huawei Y3,Y5,Y7 или P8lite каждый покупатель получит бонус до 1000 сомов на покупку любого другого смартфона. Размер бонуса зависит от модели приобретаемого устройства Huawei. Только взгляните, сплошная выгода!

Y3 — ваш бонус 600 сомов;

600 сомов; Y5 — ваш бонус 700 сомов;

700 сомов; Y7 — ваш бонус 800 сомов;

800 сомов; P8lite — ваш бонус 1000 сомов.

Купить эти и другие смартфоны выгодно можно во всех магазинах O!Store. Мобильные устройства и аксессуары легко заказать онлайн на сайте www.ostore.kg или по телефону: 0705 007 000. Помните о возможности приобретения смартфонов в рассрочку по минимальным ценам, когда плюс ко всему можно получить скидку на услуги связи до 50% на линейку выгодных тарифов «Переходи на О!».

Внимание! Получить бонус можно до 15 января 2018 года, а использовать его — до 28 февраля 2018 года.

O!Store — крупнейшая сеть магазинов мобильных устройств в Кыргызстане, где смартфоны можно приобрести с официальной гарантией фирмы производителя + получить дополнительные приятные бонусы и скидки. Подробнее об этой и других акциях читайте на сайте www.o.kg в разделе Акции.