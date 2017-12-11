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Бизнес

В мобильном приложении «О!Деньги» масштабные обновления

Недавние старания команды разработчиков сделали использование приложения «О!Деньги» еще более удобным, улучшив user experience (UX, он же — пользовательский опыт) с помощью самих пользователей. Из самых значимых обновлений отметим следующие:

1. Отдельный кошелек. Добавлено отдельное «хранилище» для средств — реализован «электронный кошелек». Теперь средства на балансе для оплаты за связь отдельно, а деньги, которые вы планируете потратить на оплату комммунальных услуг, Интернета и других платежей — отдельно.

2. Персонализация. Теперь при оплате ряда коммунальных сервисов отображается фамилия плательщика. Так вы точно не промахнетесь с оплатой, увидев нужные данные.

В целом проведена работа по ряду отзывов и комментариев пользователей, учтены пожелания и предложения вплоть до мелочей. Работа в этом направлении продолжается, каждый отзыв внимательно рассматривается разработчиками и ложится в основу следующих улучшений. Свои рекомендации и пожелания можно оставить в магазинах приложений Google Play Market или AppStore.

Что важно знать о финансовом сервисе «О!Деньги»

«О!Деньги» — это бесплатное мобильное приложение, доступ к которому 28 сентября 2017 года первыми получили абоненты мобильного оператора О!. С его помощью, сидя дома, в пару кликов можно в любое время суток оплачивать разные услуги, будь то коммунальные платежи, домашний Интернет и ТВ и многое другое.

Приложение отличает простота его использования, ведь пополнять баланс можно привычным способом через фирменные терминалы О!, промоутеров, офисы продаж и обслуживания без комиссии или же в любых магазинах и ларьках. Что удобно, можно привязать карту любого банка и забыть вообще о пополнении счета.

Приложение надежно защищено вашим личным паролем и уникальным отпечатком пальца, за безопасность операций по банковским картам отвечают международные протоколы безопасности Visa и MasterCard. Просто. Быстро. Надежно.

БОНУС 1 ГБ! Скачав приложение прямо сейчас и проведя первый успешный платеж за любые услуги, вы получите в подарок 1 ГБ бесплатного интернет-трафика на целый месяц в сети О!.

«О!Деньги» — плати за все со своего баланса*!

*баланс — счет электронного кошелька пользователя.
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