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Бизнес

Установите приложение «Мой О!» и получите +1ГБ Интернета в подарок

Проверено — работает!

Бесплатный 1 ГБ интернет-трафика получают пользователи мобильного приложения «Мой О!» при подтверждении своего e-mail. Подтверждая свой электронный адрес, абоненты О! получают возможность быть в курсе самых актуальных новостей об акциях, бонусах и обновлениях сети О!.

Как получить? Рассказываем

Абонент, который установит на свой смартфон приложение «Мой О!» и подтвердит там свой электронный адрес, будет вознагражден 1 гигабайтом бонусного интернет-трафика в сети О!, который можно будет потратить в течение месяца.

Что нужно делать?

Просто скачайте приложение «Мой О!» в любом магазине приложений или по ссылке и пройдите короткую регистрацию.

«Мой О!» — это ваш персональный виртуальный офис обслуживания. Тысячи нужных команд для подключения услуг и смены тарифных планов со звездочками и решетками уже внутри, ничего запоминать не надо. Все операции в простом и удобном приложении!

В приложении «Мой О!» вы можете за считанные секунды:

  • проверить состояние счета;
  • получить информацию о подключенных услугах;
  • изменить тарифный план;
  • выбрать и подключить ТВ-пакеты с любимыми телеканалами;
  • проверить остаток гигабайтов и минут;
  • получить детализацию разговоров.

Пользоваться приложением можно даже при нулевом балансе, ведь интернет-трафик при использовании сервиса для абонентов О! бесплатный.

Когда под рукой «Мой О!», не нужно бежать на поиски ближайшего офиса или звонить в call-центр, ведь большую часть вопросов можно решить через мобильное приложение.

«Мой О!» — твой незаменимый мобильный помощник!

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