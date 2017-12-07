Установите приложение «Мой О!» и получите +1ГБ Интернета в подарок

Проверено — работает!
Бесплатный 1 ГБ интернет-трафика получают пользователи мобильного приложения «Мой О!» при подтверждении своего e-mail. Подтверждая свой электронный адрес, абоненты О! получают возможность быть в курсе самых актуальных новостей об акциях, бонусах и обновлениях сети О!.
Как получить? Рассказываем
Абонент, который установит на свой смартфон приложение «Мой О!» и подтвердит там свой электронный адрес, будет вознагражден 1 гигабайтом бонусного интернет-трафика в сети О!, который можно будет потратить в течение месяца.
Что нужно делать?
Просто скачайте приложение «Мой О!» в любом магазине приложений или по ссылке и пройдите короткую регистрацию.
«Мой О!» — это ваш персональный виртуальный офис обслуживания. Тысячи нужных команд для подключения услуг и смены тарифных планов со звездочками и решетками уже внутри, ничего запоминать не надо. Все операции в простом и удобном приложении!
В приложении «Мой О!» вы можете за считанные секунды:
- проверить состояние счета;
- получить информацию о подключенных услугах;
- изменить тарифный план;
- выбрать и подключить ТВ-пакеты с любимыми телеканалами;
- проверить остаток гигабайтов и минут;
- получить детализацию разговоров.
Пользоваться приложением можно даже при нулевом балансе, ведь интернет-трафик при использовании сервиса для абонентов О! бесплатный.
«Мой О!» — твой незаменимый мобильный помощник!