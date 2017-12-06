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Бизнес

Мобильный оператор О! запустил новые базовые станции на юге страны

Ежемесячно Мобильный оператор О! наращивает свои инфраструктурные возможности. За ноябрь Мобильный оператор О! улучшил покрытие сети и увеличил скорость мобильного Интернета во всех южных областях страны, построив порядка 25 новых базовых станций и модернизировав еще более 70.

Теперь абоненты в большинстве населенных пунктов южных областей могут ощутить отличные скорости 4G и улучшение качества связи.

- Джалал-Абадская область: в городах Кара-Куле и Джалал-Абаде.

- Ошская область: в городах Ноокате, Оше, а также в селах Гюльстан, Кызыл-Тейит, Ден-Булак, Кара-Дарья, Бакмал.

- Баткенская область: в городах Айдаркене, Кадамджае (Пульгоне), Сулюкте, Баткене, в селах Орозбеково, Чал-Таш, Таш-Кыя, Учкун, Лянгар, Уч-Коргон, Кожо, Какыр, Калача, Базар-Башы и в пгт. Восточном.

Запуск нового оборудования 3G-связи увеличил пропускную способность сети О!, а также обеспечил уверенным 3G-сигналом следующие территории.

- Джалал-Абадская область: в селах Терс, Кашка-Суу, Чеч-Тебе, Токту, Тоголок, Чулук-Колот, Кара-Башат, Маданият, Падек (б. им. Калинина), Тендик.

- Ошская область: в городах Кара-Суу, Эски-Ноокате, а также в селах Ак-Жар, Кара-Эчки, Каратай, Кызыл-Ордо, Кызыл-Булак, Шералы.

- Баткенская область: в городе Баткене.

Наиболее заметные места на юге, где качество связи в сети О! стало еще лучше.

- Джалал-Абадская область: в селах Ак-Суу, Коргоон-Дебе, Ак-Сай, Кызыл-Ата, Арсланбоб, Шыдыр, Гелеген, Курулуш, Райманджан, Октябрьское, Кюмюш-Азиз, Джийде, Джаны-Джер, Кашкар-Маала, Кара-Чолок (б. Люблинко), Мазар-Булак (б. Подгорное), Алма-Бель.

- Ошская область: в селах Бий-Мырза, Отуз-Адыр, Кара-Дебе, Куу-Майдан, Красный Маяк, Кароол, Орто-Арык.

- Баткенская область: в селах Кара-Джыгач, Кара-Кыштак, Уч-Коргон.

Полностью зону охвата 4G/3G/2G сети О! можно посмотреть на карте. Узнать, в каких населенных пунктах северных областей были проведены улучшения можно здесь.

О развитии сети в Баткенской области - в видеосюжете.

Мобильный оператор О! — уверенный прием по всему Кыргызстану.
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