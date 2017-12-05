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Бизнес

Мобильный оператор О! увеличил 4G-покрытие на севере страны

В ноябре на карте покрытия 4G Мобильного оператора О! появились новые населенные пункты. Технические специалисты продолжают строить сеть большими темпами и устанавливать новые базовые станции — как последнего стандарта LTE, так и привычных 2G и 3G, уделяя особое внимание развитию сети LTE. Так, в ноябре текущего года в эксплуатацию введены еще более 30 единиц дополнительного оборудования, благодаря которым жители населенных пунктов северных областей смогут полноценно пользоваться всеми привычными сервисами, даже находясь вдалеке от больших городов: слушать музыку, скачивать большие объемы информации, смотреть онлайн-видео в хорошем качестве, общаться через мессенджеры и социальные сети.

4G в Иссык-Кульской области. Работы по улучшению 4G сети на базе LTE проведены в городе Чолпон-Ате и в селе Чок-Тал.

4G в Таласской области. В городе Таласе, а также в селах Бакай-Ата и Покровка.

4G в Нарынской области. Новая 4G базовая станция установлена в селе Баетово.

4G в Чуйской области. Работы по расширению охвата и емкости сети затронули села Дмитриевка, Восток, Новопавловка, Джал, Кунтуу, Чон-Джар, Шалта, Октябрьское, Лубяное, Васильевка, Байтик, Кашка-Суу, Садовое.

4G в Бишкеке. Повышение стабильности работы в режиме 4G могут ощутить также жители жилмассивов «Кок-Джар», «Ак-Ордо», «Нижняя Ала-Арча», села Пригородного, жилищного городка «Совмин», района кинотеатра «Манас» и микрорайона «Тунгуч».

«Для многих из нас мобильный Интернет и возможности, которые он открывает, становятся неотъемлемой частью жизни.

И рост трафика в сети О! явное доказательство того, что передача данных становится все более востребована среди кыргызстанцев — за год общий трафик в сети О! вырос почти в 3 раза.

Понимая, что возможность быть на связи и решать вопросы в один клик нужна нашим абонентам и за пределами больших городов, мы реализовали комплексную программу по строительству и развитию собственной сети с акцентом на 4G не только в столице, но и в регионах», — сказал технический директор Мобильного оператора О! Антон Коваленко.

Мобильный оператор О! сегодня обладает масштабной, современной и развитой инфраструктурой. Самое важное, что она постоянно улучшается. Вскоре команда технических специалистов обещает порадовать и новостями по развитию сети на юге страны. Полностью зону охвата сети О! в разрезе 4G/3G/2G можно узнать по карте.
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