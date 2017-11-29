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Бизнес

«Посоветуйте недорогой смартфон». Ответ O!Store

Смартфоны — пожалуй, вторая по популярности тема, которая вызывает стабильный интерес у кыргызстанцев, помимо ежедневного прогноза погоды. Самый часто задаваемый вопрос среди друзей и коллег звучит так: «Посоветуйте бюджетный смартфон в пределах 10 тысяч». Сегодня свои рекомендации озвучил один из самых популярных интернет-магазинов Ostore.KG на основе данных о продажах за ноябрь.

«В ноябре пальму первенства справедливо будет отдать смартфону, который представляет собой идеальный баланс цены и качества. И это Xiaomi Redmi 4X, — отвечает коммерческий директор мобильного оператора О! Максим Сидоренко. — По внешнему виду смартфона нельзя сказать, что речь идет об одной из самых доступных моделей Xiaomi. В плане дизайна смартфон выглядит привлекательно и достаточно дорого. Считаю, это отличный выбор для тех, кому нужен красивый, мощный, но недорогой девайс».

Xiaomi Redmi 4X оснащен тыловой 13 Мп и фронтальной 5 Мп камерами. При своих компактных габаритах имеет внушительный аккумулятор емкостью 4100 мАч, который позволит расслабиться и не слишком обращать внимание на оставшиеся проценты. Смартфон также понравится тем, кто не любит большие размеры и хочет найти для себя компактное устройство.

Наглядно оценить все достоинства Xiaomi Redmi 4X и приобрести его всего за 9100 сомов можно во всех магазинах O!Store, которых уже более 50 по всему Кыргызстану. Можно купить этот смартфон в рассрочку от 840 сомов в месяц и получить вдобавок приятный бонус в виде скидки до 50 процентов на услуги связи. Закажите прямо сейчас с доставкой на дом в интернет-магазине ostore.kg или по телефону 0705 007 000.

Нужен смартфон — вперед в O!Store.
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