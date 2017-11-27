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Бизнес

Мобильный оператор О! открывает новые направления в роуминге

Мобильный оператор О! продолжает работу по открытию новых сетей для своих абонентов-роумеров по всему миру, благодаря чему они могут оставаться на связи с близкими, не меняя своего номера.

  • Теперь корпоративные абоненты смогут воспользоваться услугой голосового и интернет-роуминга в Германии и в Хорватии в сети T-Mobile, а также в Румынии в сети RCS&RDS.
  • В холода кыргызстанцы выбирают для заграничных поездок страны с теплым климатом. Мобильный оператор О! позаботился о путешественниках и открыл своим частным абонентам возможность пользоваться услугой роуминга в Египте и Катаре в сетях Vodafone и в Королевстве Иордания в сети Orange. Помимо этого, теперь роуминг открыт для частных абонентов в Молдове в сети Moldtelecom и в Польше в сети P4.

С тарифами на роуминг можно ознакомиться на официальном сайте www.o.kg в разделе Роуминг. Кроме базовых выгодных тарифов на международный роуминг, мобильный оператор О! предлагает своим абонентам удобные опции, к примеру, интернет-пакеты, которые позволяют оптимизировать расходы на мобильный Интернет за рубежом.

Мобильный оператор О! — забота об абонентах по всему миру!
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