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Бизнес

Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов

Мобильный оператор О! присоединяется к мировому событию — Черной пятнице 2017, которая пройдет уже совсем скоро, 24 ноября, во всех фирменных магазинах O!Store.

Покупатели во всех магазинах O!Store по всему Кыргызстану в этот день смогут купить надежный и стильный O!Phone 4G всего за 1990 сомов.

Просто невероятная скидка на смартфон, который работает на оригинальной платформе Android, имеет четырехъядерный процессор и даёт возможность в полной мере пользоваться вашими любимыми приложениями: Skype, WhatsApp и Viber, Instagram, Facebook или «Одноклассники».

Им можно снимать фото, видео, можно играть на нем в любимые игры или слушать музыку. O!Phone 4G поддерживает работу карты памяти до 32 ГБ, что позволит вам хранить все ваши мультимедиа-файлы всегда под рукой. Это, пожалуй, лучший вариант для тех, кто давно искал альтернативу кнопочному телефону.

Помимо возможности купить смартфон по сниженной цене, в магазинах O!Store вам продемонстрируют большой модельный ряд смартфонов и помогут подобрать тот, что нужен именно вам. Там же вы сможете подключить выгодный тариф, выбрать красивый номер, настроить ваш аппарат для выхода в Интернет, а также ознакомиться с другими действующими акциями. Черная пятница в магазинах O!Store продлится всего 1 день.

Самая громкая распродажа года начнется 24 ноября с самого утра и продлится весь день.

Черная пятница (Black Friday) — это ежегодная распродажа, которая происходит по всему миру в магазинах в конце ноября. В течение этого события покупатели, как правило, получают грандиозные скидки на различные товары. 

Нужен смартфон — приходи в O!Store.

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