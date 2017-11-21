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Бизнес

Больше 4G-интернета: Вы просили — мы сделали!

Технологический лидер Кыргызстана, мобильный оператор О!, расширил зону покрытия 4G-интернета в Джалал-Абадской, Ошской, Таласской, Иссык-Кульской, Чуйской областях и в городе Бишкеке. В компании отметили, что все технические работы проводятся на основе обращений кыргызстанцев со всех областей страны. Мы связались с техническим директором мобильного оператора О! Антоном Коваленко, который пояснил, как ведется работа с запросами абонентов и в целом как строится работа технического подразделения компании.

Как мобильный оператор О! решает, где в этом месяце будут проведены работы?

— Мы получаем обратную связь от наших абонентов по разным каналам: через социальные сети, контакт-центр, мессенджеры, официальные письма в компанию. Кто-то хвалит, желает успехов, кто-то просит решить конкретную проблему со связью и установить дополнительную базовую станцию. Мы же, в свою очередь, стараемся выделить конструктив и выявить зоны роста. Тщательно фиксируем просьбы и пожелания, параллельно формируем будущий план активностей надолго вперед. Постоянная работа в этом направлении приносит свои плоды и благодарные отзывы абонентов, что очень мотивирует всю нашу команду.

Что происходит, если абонент обращается в компанию с просьбой наладить связь?

— Обращение обязательно фиксируется в специальной базе данных. Деталей много, но если кратко, то сначала проверяется профиль абонента, модель его аппарата и то, правильно ли все в настройках устройства.

Хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить тех абонентов, которые идут на контакт и сообщают необходимую информацию для проверки.

Часто бывает, что необходимо просто перезагрузить телефон, как бы это ни было просто — это действительно помогает в большинстве случаев, ведь смартфон, как любое устройство, оперирующее данными, имеет свойство накапливать ошибки, вследствие чего начинает «подвисать», «тормозить». Если задача сложнее, комплексно выясняются все причины обращения, и порой мы планируем выезд нашей технической команды непосредственно по адресу, где наблюдаются затруднения. Специалисты выезжают, проводят диагностику и необходимые мероприятия по улучшению качества связи. В ряде случаев может быть установлено дополнительное оборудование.

В подтверждение своих слов Антон Коваленко поделился информацией об итогах работы, проведенной на основе прошлых обращений за прошедший месяц. Этой осенью жители следующих населенных пунктов уже сейчас могут ощутить высокие 4G-скорости, свободно загружать объемные файлы, смотреть видео в HD-качестве, совершать видеозвонки и многое другое, ведь стараниями технических специалистов мобильного оператора О! там запущены дополнительные базовые станции LTE:

  • в городе Джалал-Абаде, в селах Благовещенка и Арал Джалал-Абадской области;
  • в городе Караколе Иссык-Кульской области;
  • в селах Бий-Мырза, Савай (им.Тельмана), в городах Кара-Суу и Узген Ошской области;
  • в городе Таласе Таласской области;
  • в селе Восток Аламудунского района;
  • в жилмассиве «Алтын-Ордо» города Бишкека.

Что нужно для того, чтобы пользоваться 4G-скоростями?

  1. Ваш смартфон или устройство должны поддерживать технологию 4G. Если вы еще не приобрели такой смартфон, сейчас самое время посетить один из 50 магазинов O!Store, где вы найдете самые последние модели ведущих мировых производителей Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, LG и других, которые, кстати, можно приобрести в рассрочку. Кроме того, прямо сейчас действует суперакция на смартфон O!Phone 4G, при приобретении которого целый год звонки и Интернет вы получаете бесплатно!
  2. Фирменные 4G-устройства: 4G Wi-Fi Wingle, роутеры. Их можно купить по акции за символическую плату во всех магазинах O!Store или офисах О! в любом уголке страны, а также заказать прямо на сайте www.ostore.kg или по телефону 0705 007 000 (для абонентов О! звонок бесплатный).
  3. Выгодные тарифы, созданные специально с учетом современных привычек пользователей на любой бюджет — серия тарифов «Переходи на О! + TV». Они включают все необходимое: Интернет, бесплатные звонки и возможность пользоваться сервисом О!TV.

4G — это О!.
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