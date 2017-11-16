Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!

Мобильный оператор О! любит своих клиентов и не перестает радовать их приятными акциями и подарками. На этот раз целый год бесплатной мобильной связи и Интернета достанется тем, кто приобретет фирменный смартфон — O!Phone 4G.

Бесплатный пакет включает в себя 100 минут внутри сети О! каждую неделю и 100 мегабайт Интернета на максимальной скорости каждый день в течение года со дня покупки.

Как сообщили в компании О!, за время продаж O!Phone 4G зарекомендовал себя как надежный и стильный смартфон, который дает возможность пользоваться всеми преимуществами мобильной связи: переписываться в любых популярных мессенджерах, общаться в социальных сетях, слушать любимую музыку, играть в мобильные игры, снимать фото, видео. Приятный ценник, всего 4990 сомов + 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета, только добавляет плюсы в копилку его характеристик.

Более того, при покупке смартфона вы получаете гарантийное обслуживание сроком 1 год, а это значит, что в случае неисправности вам бесплатно произведут ремонт или замену устройства.

Воспользоваться этим предложением могут исключительно абоненты оператора О!, но ими легко стать. Приобрести SIM-карту этого оператора связи вместе с новеньким смартфоном можно в любом из офисов продаж и обслуживания расположенных или в магазинах O!Store на всей территории Кыргызстана. Можно еще больше упростить задачу и заказать смартфон с доставкой на дом на сайте интернет-магазина www.ostore.kg или по телефону 0705 007 000 (для абонентов О! звонок бесплатный). Подробнее об акции можно узнать на сайте www.o.kg в разделе Акции.

Спешите, количество смартфонов по акции ограничено.