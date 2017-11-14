40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!

Мобильный оператор О! представляет новый тарифный план «Интернет 40 ГБ», предназначенный специально для выхода в Интернет с компьютера или сразу с нескольких устройств одновременно с помощью роутера или 4G Wi-Fi Wingle.

В вашем распоряжении целых 40 гигабайт Интернета без ограничения скорости всего за 850 сомов в месяц.

Предусмотрены также дополнительные «Турбокнопки» размером 3 ГБ и 10 ГБ, если вдруг вам понадобится еще больше скоростного Интернета.

Подключить новый тарифный план и воспользоваться высокоскоростным Интернетом можно на всей территории страны. Отметим, что потребности абонентов в стабильном и качественном скоростном мобильном Интернете постоянно растут, при этом не прекращаются работы по улучшению сети.

С начала года технические специалисты оператора вдвое увеличили количество базовых станций четвертого поколения по всей стране, при этом была значительно увеличена и емкость сети.

Используйте возможности 4G Интернета в сети О! по максимуму. Приобретайте 4G роутеры, 4G Wi-Fi Wingle в любом офисе продаж и обслуживания О! или магазине O!Store по всей стране. Подключить новый тариф «Интернет 40 ГБ» можно там же, либо вы сами можете это сделать в своем Личном кабинете.

С более подробными условиями этого и других тарифов мобильного оператора О! вы можете ознакомиться на сайте www.o.kg.