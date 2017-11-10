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Бизнес

Выбирай правильный тариф, студент!

Воспользуйся своей привилегией, студент: подключись к специальному тарифу «Переходи на О! СТУДЕНТ».

Только в сети О! действует эксклюзивное предложение для самых активных и общительных, молодых и современных. Подключив этот тариф, все студенты страны получают возможность бесплатно говорить со всеми абонентами сети О! и просто огромный пакет Интернета на максимальной скорости размером 16 гигабайт всего за 80 сомов в неделю. Тариф полностью адаптирован для учащихся, которым, как правило, нужно больше Интернета, чтобы искать нужную информацию в Сети, вести свой блог, к примеру, смотреть обучающие видео или принимать участие в вебинарах с участием зарубежных профессионалов. В конце концов, просто для развлечений и нескончаемого общения с друзьями.

Отвечаем на самые популярные вопросы о спецтарифе.

Как подключиться?

Подключиться к тарифу «Переходи на О! СТУДЕНТ» можно только в офисах продаж и обслуживания О! или у промоутеров компании.

Какие документы нужны для подключения?

Для подключения обязательны 2 документа: паспорт и действующий студенческий билет или зачетная книжка.

Где действует спецтариф?

Специальный тариф «Переходи на О! СТУДЕНТ» действует во всех областях Кыргызстана в сети любого стандарта — 2G, 3G или 4G.

Максат Алтынбеков: «Отличный тариф, который я всем советую!»

Семетей Азимов: «Я подключил, и вот уже вторую неделю бесплатным Интернетом пользуюсь! Спасибо Ошке».

Адинай Алымова: «Спасибо, что подумали о нас! Это же то, что нужно: большинство моих друзей пользуется О!, а теперь почти все».

Скорее переходи на О!, студент!
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