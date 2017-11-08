В городе Исфане открыт новый O!Store

Мобильный оператор О! рад сообщить об открытии очередного современного магазина мобильных устройств. Новый O!Store открылся в Баткенской области в городе Исфане по адресу: ул.Додошьян, б/н, ориентир — рынок «Лейлек дыйкан базары».

«Мобильный оператор О! продолжает активное расширение своей филиальной сети, тем самым создавая максимальные удобства для своих клиентов. Около 20 тысяч жителей Исфаны — одного из ключевых городов региона — отныне смогут лично оценить качество и удобство наших услуг», — отметил Максим Сидоренко, коммерческий директор мобильного оператора О!.

Не выезжая за пределы родного города, горожане теперь могут воспользоваться полным спектром услуг и решить любые вопросы о мобильной связи быстро и эффективно. Квалифицированные специалисты уже приступили к работе и начали консультации клиентов. Расположенный вблизи одного из самых оживленных мест города магазин O!Store предлагает:

широкий выбор мобильных устройств: смартфоны, 4G-роутеры, 4G-Wingle;

покупку смартфонов в кредит, страхование телефонов;

подключение к сети О!, скоростного мобильного Интернета, услуги мобильного ТВ и до 130 телеканалов;

подбор красивого номера, смену старого;

пополнение баланса без комиссии;

выдачу детализации звонков;

выбор тарифного плана, консультации по пользованию дополнительными услугами связи;

акции, скидки и многое другое.

Новый O!Store ждет своих клиентов каждый день c 9.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), выходной — воскресенье. Ознакомиться с полным списком офисов продаж и обслуживания и магазинов O!Store можно на официальном сайте компании в разделе Адреса и контакты.