Бесплатная страховка на смартфон для клиентов О!Store

Мобильный оператор О! начинает программу страхования смартфонов в магазинах O!Store по всему Кыргызстану.
Бесплатная страховка предоставляется на весь модельный ряд смартфонов Huawei сроком на 12 месяцев и защищает от самых распространенных рисков.
Максим Сидоренко, коммерческий директор мобильного оператора О!: «В наших магазинах представлен большой выбор устройств во всех ценовых категориях, в частности популярнейшей марки Huawei: от самых бюджетных, как смартфон Huawei Y3II всего за 6 300 сомов, до самых современных флагманских устройств, например, Huawei P10 за 37 990 сомов. Теперь, кроме возможности приобрести любой смартфон в рассрочку и получить за это бонусы, в наших магазинах можно еще и абсолютно бесплатно застраховать его от случайных неприятностей».
Условия предоставления бесплатной страховки:
— механическое повреждение устройства;
— воздействие жидкости;
— воздействие электротока.
Подробная информация содержится в памятке.