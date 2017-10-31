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Бизнес

Узнайте, где сейчас ваш ребенок, набрав команду

«Где дети» — удобная мобильная услуга мобильного оператора О!, которая показывает местоположение ребенка на телефоне родителя на карте. Она ответит на ваши вопросы о том, вернулся ли ребенок из школы, посетил ли танцевальный кружок или секцию по шахматам. Если вы волнуетесь за своих родителей, добавьте их тоже в список подопечных. В список проверяемых можно добавить сразу нескольких членов семьи.

Как начать пользоваться услугой?

Пользование услугой можно начать командой *7898# «вызов». Набрав ее, просто следуйте указаниям сервисного меню. Чтобы регулярно получать информацию о том, где ваш ребенок в выбранные дни недели в назначенный час, настройте график автопоиска.

Как добавить ребенка для определения его местоположения?

Выберите пункт меню «Мои дети», введите номер его телефона. Ребенку будет направлено SMS с номера 7898 с запросом на разрешение определять его местоположение. Ребенку нужно будет на него ответить, введя текст из полученного SMS.

После этого вы сможете определять его местоположение.

Команда *7898*1# моментально сообщит вам, где ваш ребенок

Сохраните команду *7898*1# вашему подопечному в быстрый набор. В экстренной ситуации он сможет в считанные секунды нажать нужную кнопку и родители, у которых настроена услуга «Где дети», тут же получат сообщение с адресом, по которому находится ребенок.

Какой телефон должен быть у ребенка?

Для определения местоположения ребенку достаточно иметь самый простой мобильный телефон с SIM-картой мобильного оператора О!.

Сколько стоит использование услуги «Где дети»?

При первом подключении услуга 10 дней предоставляется бесплатно, после абонентская плата составит всего 3 сома в сутки с возможностью отправлять до 10 бесплатных поисковых запросов ежедневно. Интернет-трафик при просмотре карты с координатами не тарифицируется. Услуга действует на всей территории Кыргызстана в обширной зоне действия сети О!. Подробная инструкция доступна на сайте www.o.kg.

Будьте спокойны за своих детей с сервисом «Где дети» мобильного оператора О!
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