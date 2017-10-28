Идея для выходного: уютный просмотр кино на O!TV

Неожиданно удлиненная неделя подходит к концу. Впереди один короткий выходной, который можно провести за уютным просмотром кинофильмов. Готовьте вкусности, заваривайте чай или кофе и усаживайтесь поудобней на любимый диван, не забыв, при этом, подключить O!TV.

На выбор — до 130 телеканалов, где вы обязательно найдете фильмы, которые можно посмотреть вместе с детьми. Легкие и позитивные фильмы каналов «Дом кино», «Кинопремьера», «Кинохит», «Киносемья», «Еврокино», «Киносвидание» отвлекут от всех забот и зарядят вас хорошим настроением!

Смотреть телевидение с помощью O!TV можно с любого устройства: смартфона, планшета или ноубтука. Если у вас дома один из телевизоров Sony, Phillips, Samsung, LG c функцией Smart TV, скачайте приложение O!TV, чтобы смотреть ТВ на большом экране. Здесь подробная инструкция о том, как это сделать правильно и без особых усилий.

Воспользоваться сервисом можно в два счета, скачав приложение O!TV в PlayMarket или AppStore и подключив сервис O!TV. Подробная информация также доступна по телефонам 750 (звонок бесплатный для абонентов О!) и 0705 700 700 (для абонентов других операторов). Кстати, только для абонентов О! интернет-трафик при просмотре ТВ-каналов не тарифицируется.

O!TV — приятного просмотра и хороших выходных!