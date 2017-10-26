Стартовал открытый аукцион красивых номеров от мобильного оператора О!

На сайте vipnomer.o.kg стартовал аукцион на право использования красивых номеров от мобильного оператора О!.

Красивые номера удобны тем, что они легко запоминаются, а потому их выгодно использовать в рекламных целях. Это то, что нужно для горячих линий, крупных компаний, это номер, который хорошо выглядит на визитке, отлично смотрится на дисплее вашего телефона, просто набирается. Красивым номером можно удивить, подчеркнуть свой престиж и статус. Не забывайте: количество красивых номеров ограниченно.

Хотите красивый и статусный номер, к примеру 0500 555 555, 0507 777 777, 0501 000 000 или другие? Участвуйте в онлайн-аукционе. Процесс максимально открытый и удобный, к тому же обеспечивает равный доступ к красивым номерам для всех желающих.

Онлайн-торги проходят в классической форме аукциона на повышение стартовой цены с учетом шага торгов в размере 1000 сомов. Кроме того, можно успеть приобрести право на пользование номером как до начала торгов, так и в процессе торгов, первым отправив SMS на короткий номер, соответствующий конкретному лоту, с указанием блиц-цены. В таком случае вы автоматически будете признаны победителем торгов.

Итак, первое, что вам нужно сделать для участия в онлайн-аукционе: зайти на сайт vipnomer.o.kg, ознакомиться с его правилами и зарегистрироваться. Регистрация происходит путем отправки SMS на короткий номер, соответствующий лоту аукциона. На вашем балансе должна быть сумма в размере 1000 сомов. Этот задаток снимается только со счета победителя аукциона, другим участникам внесенная сумма возвращается на баланс сразу же после завершения торгов.

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