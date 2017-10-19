Покупай любой смартфон в рассрочку в O!Store и получай приятные бонусы

Хватит ждать и копить месяцами на новый крутой смартфон. Получите желаемое прямо сейчас!

Во всех магазинах O!Store можно взять любой смартфон в рассрочку и оформить кредит сразу же на месте. Выплачивать понемногу удобно, плюс ко всему вы получите не просто смартфон, а еще и скидку до 50 роцентов на услуги связи в рамках линейки тарифных планов «Переходи на О!».

Кроме того, можно открыть виртуальную витрину интернет-магазина www.ostore.kg, выбрать смартфон и оставить заявку на рассмотрение кредита онлайн. Уже после получения ответа от банка о возможности получения смартфона в рассрочку можно смело прийти в любой из магазинов O!Store с необходимыми документами и оформить покупку максимально быстро.

Тысячи кыргызстанцев уже оценили удобство приобретения устройств в рассрочку в O!Store:

Мадина Заипова: «Спасибо большое мобильному оператору О!. Взяла телефон в кредит очень быстро и без проблем».

Жекшен: «Купил телефон в рассрочку в O!Store, да еще и скидку на связь получил. Спасибо!».

Светлана: «Ура! Взяла себе телефон, который так хотела! Если не возможность приобрести в рассрочку, так и не смогла бы себе позволить».

Удобная услуга доступна во всех областях страны в каждом магазине O!Store, адреса которых можно узнать здесь. Все легко и просто, нужны всего лишь два документа: паспорт и справка о заработной плате.

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