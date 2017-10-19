17:22
+3
USD 69.71
EUR 82.67
RUB 1.19
Бизнес

Покупай любой смартфон в рассрочку в O!Store и получай приятные бонусы

Хватит ждать и копить месяцами на новый крутой смартфон. Получите желаемое прямо сейчас!

Во всех магазинах O!Store можно взять любой смартфон в рассрочку и оформить кредит сразу же на месте. Выплачивать понемногу удобно, плюс ко всему вы получите не просто смартфон, а еще и скидку до 50 роцентов на услуги связи в рамках линейки тарифных планов «Переходи на О!».

Кроме того, можно открыть виртуальную витрину интернет-магазина www.ostore.kg, выбрать смартфон и оставить заявку на рассмотрение кредита онлайн. Уже после получения ответа от банка о возможности получения смартфона в рассрочку можно смело прийти в любой из магазинов O!Store с необходимыми документами и оформить покупку максимально быстро.

Тысячи кыргызстанцев уже оценили удобство приобретения устройств в рассрочку в O!Store:

Мадина Заипова: «Спасибо большое мобильному оператору О!. Взяла телефон в кредит очень быстро и без проблем».

Жекшен: «Купил телефон в рассрочку в O!Store, да еще и скидку на связь получил. Спасибо!».

Светлана: «Ура! Взяла себе телефон, который так хотела! Если не возможность приобрести в рассрочку, так и не смогла бы себе позволить».

Удобная услуга доступна во всех областях страны в каждом магазине O!Store, адреса которых можно узнать здесь. Все легко и просто, нужны всего лишь два документа: паспорт и справка о заработной плате.

Бери сейчас — плати потом.

За более подробной информацией обращайтесь по номеру 0705007000 или на сайт www.ostore.kg
Ссылка:
просмотров: 1650
Версия для печати
Материалы по теме
Почему кыргызстанцы выбирают O!TV
Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов
Больше 4G-интернета: Вы просили — мы сделали!
Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!
40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!
Выбирай правильный тариф, студент!
В городе Исфане открыт новый O!Store
Внимание: Офисы О! и магазины O!Store работают без выходных
Бесплатная страховка на смартфон для клиентов О!Store
Узнайте, где сейчас ваш ребенок, набрав команду
Популярные новости
Как устроиться на&nbsp;работу в&nbsp;MegaCom? Как устроиться на работу в MegaCom?
Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в&nbsp;Центральной Азии Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в Центральной Азии
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов
Больше 4G-интернета: Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Больше 4G-интернета: Вы просили — мы сделали!
Бизнес
Как устроиться на&nbsp;работу в&nbsp;MegaCom? Как устроиться на работу в MegaCom?
Почему кыргызстанцы выбирают O!TV Почему кыргызстанцы выбирают O!TV
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов