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Бизнес

Мобильный оператор О! увеличил темпы развития сети

Мобильный оператор О! проинформировал о расширении зоны покрытия сети и улучшении качества связи.

Специалисты компании осуществили модернизацию действующих базовых станций, монтаж и запуск нового оборудования, в результате чего жители около 50 населенных пунктов страны смогли ощутить улучшение качества связи и скорости мобильного Интернета.

«Потребность в мобильном Интернете все больше. Растет и количество абонентов, и объем передачи данных, и ожидания в отношении качества мобильной связи. Помимо строительства новых объектов связи, мы анализируем, где могут возникнуть локальные перегрузки, и именно в этих местах в первую очередь проводим работы. Наша главная задача — предоставить качественную связь, чтобы она поддерживала постоянно растущие потребности абонентов в стабильной и качественной голосовой связи, а также высокоскоростном мобильном Интернете», — сообщил технический директор мобильного оператора О! Антон Коваленко.

В некоторых из сел долгожданная связь от мобильного оператора О! появилась впервые. В целом, за счет проведенных работ значительно увеличилась пропускная способность сети и улучшилось качество связи для жителей следующих населенных пунктов Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской и Таласской областей.

  • Джалал-Абадская область:  в селах Ызар, Кош-Терек, Кош-Алмурут, Айры-Там, Жаны-Шаар, Ажек (бывший Комсомол), Кайырма, Колот, Бургонду, Жаны-Арык, Ууру-Джар, Аримжан, Коминтерн, Кирова, Жаны-Айыл, Тюрк-Абад, Боз-Чычкан, Беш-Мойнок, Ченгет-Сай (им. Осмонова).
  • Ошская область:  в городе Кара-Суу, а также в селах Араван, Савай (им.Тельмана), Джийде, Ай-Тамга, Додон, Толман, Таш-Булак, Ынтымак, Баглан, Кызыл-Чарба, Большевик, Кызыл-Тоо, Карчабек.
  • Иссык-Кульская область:  в селах Бостери и Бар-Булак.
  • Таласская область:  в селе Кок-Сай.
  • Чуйская область:  в селах Тош-Булак, Борулу, Конуш.

Работы по улучшению 4G-покрытия были проведены в городах Бишкек и Ош.

Мобильный оператор О! — отличная связь по всему Кыргызстану.
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