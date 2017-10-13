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Бизнес

Как получить 1 гигабайт Интернета от О! бесплатно?

Предоставив доступ к инновационному финансовому сервису своим абонентам первым среди мобильных операторов Кыргызстана, мобильный оператор О! решил не останавливаться на достигнутом и подарить всем новым пользователям приложения «О!Деньги» бесплатный Интернет — целый гигабайт на максимальной скорости! 

Как получить?

1. Просто скачайте бесплатное приложение «О!Деньги» в AppStore или Google Play Market;

2. Проведите первый успешный платеж за любые услуги: коммунальные, домашний интернет или ТВ, что угодно;

3. Получите свой БОНУС +1 ГБ бесплатного интернет-трафика на целый месяц. Проверить остаток бесплатного интернет-трафика можно будет, набрав команду: *828#.

Торопитесь, действие акции ограничено.

Что такое «О!Деньги»?

«О!Деньги» — это бесплатное мобильное приложение, которое решает вопрос очередей на почте и поиска терминалов и экономит ваше время при оплате за различные услуги, будь то коммунальные платежи, оплата за домашний интернет и ТВ, штрафы ДПС и многое другое.

Просто представьте, вы сидите дома, смотрите телевизор, занимаетесь своими повседневными делами и между делом в пару кликов оплачиваете нужные услуги. Смартфон у вас всегда под рукой, никуда идти не нужно. Легко и очень удобно, не правда ли? Плюс ко всему, оплату вы можете производить используя как счет своего мобильного, так и банковскую карту системы Visa или MasterCard.

Инновационные мобильные технологии сегодня экономят ваше время, которое можно потратить на более важные дела.

Подробная информация о сервисе доступна на сайте www.dengi.kg.
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