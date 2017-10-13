Мобильный оператор О! увеличил присутствие в Баткенской области

Более 10 000 жителей отдаленных сел Баткенской области сегодня проживают на территории уверенного приема мобильной сети О!. Все это благодаря активной работе технических специалистов компании О!, которые круглосуточно трудятся над обеспечением кыргызстанцев современными услугами связи.

За прошедший месяц реализовано покрытие связью третьего и четвертого поколений (3G/4G) в Баткенской области в городах Кызыл-Кие, Айдаркене, а также в селах Пылдырак, Арпа-Сай, Гульмион, Разъезд, Валакиш, Уч-Коргон, Кара-Джигач, Майдан, Калача, Какыр, Кара-Дёбё.

Проведенный комплекс работ по увеличению покрытия и емкости сети позволил десяткам тысяч жителей отдаленных городов и сел оценить все преимущества мобильной сети О! и получить доступ к ресурсам всемирной паутины даже в тех районах, где еще нет проводного Интернета.

Высокая скорость передачи данных сети О!, которая стала доступна в результате проведенных работ, обеспечивает баткенцам комфортное использование сервисов по обмену данными — оперативную загрузку мультимедийного контента, комфортный интернет-браузинг, удобную работу с электронной почтой и файловыми приложениями, просмотр потокового видео.

Кроме того, мобильный оператор О! стал ближе к своим абонентам, открыв новые магазины O!Store в Баткенской области, где можно не только получить профессиональную консультацию относительно мобильной связи, но и приобрести современные смартфоны и мобильные устройства:

1. O!Store в г. Баткене — адрес: ул. Сайдиман Ажи, б/н, ориентир: напротив магазина «Магнит». График работы: c 9.00 до 19.00, без обеденного перерыва и выходных.

2. O!Store в с. Кадамжай — адрес: ул. Гагарина, б/н, ориентир: Пульгон-Автобекет. График работы: c 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, выходной — воскресенье.

Мобильный оператор О! — отличная связь по всему Кыргызстану.