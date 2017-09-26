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Бизнес

Мобильный оператор О! увеличил охват сети 4G

«Обеспечение самыми современными услугами связи всех абонентов» — вот та цель, которую ставит перед собой мобильный оператор О!, развивая свою сеть не только в крупных населенных пунктах, но и в отдаленных районах.

Помимо проведенных работ по увеличению емкости и покрытия сети 4G в городе Караколе Иссык-Кульской области и в Бишкеке, 4G-скорости теперь стали доступны жителям села Чаек Нарынской области и сел Араван, Мырза-Аке Ошской области.

Расширение 4G — это новые возможности для оперативного получения информации из Всемирной сети, онлайн-обучения, работы с объемными файлами. 4G-интернет от О! — это полная свобода для пользователей!

Чтобы воспользоваться 4G-Интернетом, необходимо мобильное устройство с поддержкой технологии четвертого поколения и специальная SIM-карта.

Проверить, поддерживает ли ваше устройство работу в сети 4G, можно с помощью бесплатного USSD-запроса *460#. Все новые абоненты получают SIM-карты уже в момент подключения.

Обладатели SIM прежнего образца могут бесплатно заменить их новыми в любом офисе продаж и обслуживания О!. Там же можно приобрести и мобильные устройства с поддержкой технологии 4G — смартфоны, модемы, роутеры. Устройства для работы в сети 4G также доступны для заказа в интернет-магазине O!Store.

Работы по улучшению качества связи также были проведены в селе Шекер Таласской области, селах Кызыл-Джылдыз и Беш-Терек Нарынской области и в селах Бостери, Уч-Кошкон, Ак-Шийрак, на территории пансионата «Марко Поло» в Иссык-Кульской области.

Мобильный оператор О! — отличная связь по всему Кыргызстану.
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