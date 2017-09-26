Мобильный оператор О! вводит новые номерные диапазоны на цифру «5»

Мобильный оператор О! предоставляет свои услуги в Кыргызстане уже на протяжении 8 лет, и вместе с ростом зоны покрытия и качества связи неуклонно увеличивается и абонентская база О!.

С целью предоставить возможность еще большему количеству абонентов пользоваться преимуществами сети мобильный оператор О! объявляет об открытии с 26 сентября 2017 года новых номерных диапазонов, которые начинаются с цифр 0500, 0501, 0502, 0505, 0507.

Новый номер в сети О! — это возможность выгодно пользоваться скоростным безлимитным Интернетом, смотреть до 130 ТВ-каналов, а также звонить на все мобильные бесплатно с самыми популярными тарифами «Переходи на О!».

Получить номер, идентичный вашему старому, только с новым кодом, можно благодаря услуге «Добро пожаловать!». Сделать это можно уже сегодня в любом офисе продаж и обслуживания мобильного оператора О!.

Абонентам сети О! доступна смена старого номера на новый с кодом 0500 .

. Абонентам других мобильных операторов Кыргызстана, номера которых начинаются на:

0(77X) ... ..., доступен на выбор такой же номер с кодами 0502 или 0507;

0(55X) ... ..., доступен на выбор такой же номер с кодами 0505 или 0501.

Чтобы узнать, какой именно из новых кодов доступен для смены вашего номера, достаточно позвонить со старого номера по телефону: 0500 000 500. Подробнее об услуге «Добро пожаловать!» на сайте www.o.kg.

Максим Сидоренко, коммерческий директор мобильного оператора О!: «Открывать новый массив на цифру «5» нам особенно приятно, ведь тем самым мы предоставляем как нашим, так и новым клиентам больше выбора. Исторически сеть О! зарекомендовала себя как технологический лидер. Абоненты О! стали первыми кыргызстанскими пользователями скоростного стандарта 4G, так они получили возможность пользоваться самыми передовыми технологиями на рынке. Для тех, кто подключается к нашей сети сегодня, мы предлагаем номера на цифру «5», которые будут свидетельствовать о выборе в пользу преимуществ сети О!».

Добро пожаловать в О!.