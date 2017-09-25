17:08
+22
USD 68.46
EUR 82.09
RUB 1.19
Бизнес

Топ-10 причин покупать в интернет-магазине O!Store

На сегодняшний день интернет-магазинO!Store является одним из самых крупных в стране. Предлагаем вам ознакомиться с 10 причинами, по которым делать покупки в интернет-магазине www.ostore.kg выгоднее и удобнее.

Это очень удобно и экономит время

Нет очередей, и можно спокойно выбрать понравившуюся вещь. Плюс еще и то, что магазин работает 7 дней в неделю (время работы: с 9.00 до 21.00). Заказ понравившегося смартфона или аксессуара можно сделать прямо из дома, а получить покупку — уже через час (в регионах время ожидания дольше — уточняйте при заказе).

Уменьшаются расходы

Не нужно тратиться на маршрутку или такси до магазина, тем более всегда есть шанс прикупить по пути что-нибудь ненужное.

Акции

В интернет-магазинеO!Store они есть всегда! Мы любим радовать своих клиентов. Например, прямо сейчас в интернет-магазине О!Store вы можете купить один из смартфонов HUAWEI Y 2017 года и получить до 600 сомов на баланс, а выбрав фирменный смартфон O!Phone, вы получите до 300 сомов на баланс, которые можете потратить на услуги связи в сети О!.

Рассрочка

Причем и тут вас ждет приятный сюрприз: скидка до 50 процентов на услуги связи при покупке любого смартфона в кредит. Нужны лишь паспорт и справка о зарплате.

Флагманские смартфоны

Стать обладателем топовых моделей телефонов можно одним из первых, оформив, к примеру, предзаказ на iPhone8, или выбрать модель из линейки Samsung, которая уже в наличии.

Постоянное обновление

Расширяя свой ассортимент, интернет-магазинO!Store регулярно предлагает что-то новое. Сегодня это широкий модельный ряд популярных наручных часов японского бренда Casio.

Широкий ассортимент

Выбор огромен и ничуть не уступает привычным для нас магазинам. На выбор представлены смартфоны на любой достаток.

Минимальные цены + гарантия качества

Интернет-магазин сотрудничает напрямую с производителем, что на 100 процентов обеспечивает качество товара и его сервисное обслуживание в течение всего срока гарантии.

Наглядно и информативно

Для каждого товара есть краткая и полная характеристика, можно посмотреть также видеообзор, чтобы изучить покупку виртуально со всех сторон. Кроме описания есть фотографии образца, как правило, в разных ракурсах, а также указана цена товара.

Профессиональная консультация специалистов

Консультанты помогут вам определиться с выбором. Получить советы по покупке и любую другую интересующую информацию можно, позвонив по телефону 0705 007 000 (для абонентов О! звонок бесплатный) или же написав в онлайн-чате на самом сайте интернет-магазина O!Store.
Ссылка:
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
Ты студент? Вперед в офисы О! подключать выгодный тариф
Легендарные часы Casio в интернет-магазине O!Store
Мобильный оператор О! трудоустроит лучших специалистов IT
Выиграй iPhone 8 или iPad 4 mini от мобильного оператора О!
В интернет-магазине О!Store открыт предзаказ на iPhone 8 и iPhone 8 Plus
Какой БОНУС выбрать — решать вам!
Пополняйте баланс без комиссии через новые терминалы О!
Внимание! АКЦИИ и СКИДКИ в магазинах O!Store
Сотрудники мобильного оператора О! стали донорами
Выгодный роуминг от мобильного оператора О! — новые направления
Популярные новости
Кыргызтелеком провел оптимизацию структуры компании и&nbsp;увеличил зарплаты Кыргызтелеком провел оптимизацию структуры компании и увеличил зарплаты
Выиграйте мечту вместе с&nbsp;АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Выиграйте мечту вместе с АЗС «Газпромнефть»
Этот странный Digital. Как приручить и&nbsp;заставить работать на&nbsp;себя Этот странный Digital. Как приручить и заставить работать на себя
Совет директоров Кыргызтелекома созывает внеочередное общее собрание акционеров Совет директоров Кыргызтелекома созывает внеочередное общее собрание акционеров
Бизнес
Компания &laquo;Ал-Халал&raquo; получит сертификат мирового признания Компания «Ал-Халал» получит сертификат мирового признания
Топ-10 причин покупать в&nbsp;интернет-магазине O!Store Топ-10 причин покупать в интернет-магазине O!Store
Кыргызтелеком планирует запустить бесплатные Wi-Fi зоны доступа в&nbsp;Интернет Кыргызтелеком планирует запустить бесплатные Wi-Fi зоны доступа в Интернет
БТА Банк увеличил уставный капитал БТА Банк увеличил уставный капитал