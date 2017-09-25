Топ-10 причин покупать в интернет-магазине O!Store

На сегодняшний день интернет-магазинO!Store является одним из самых крупных в стране. Предлагаем вам ознакомиться с 10 причинами, по которым делать покупки в интернет-магазине www.ostore.kg выгоднее и удобнее.

Это очень удобно и экономит время Нет очередей, и можно спокойно выбрать понравившуюся вещь. Плюс еще и то, что магазин работает 7 дней в неделю (время работы: с 9.00 до 21.00). Заказ понравившегося смартфона или аксессуара можно сделать прямо из дома, а получить покупку — уже через час (в регионах время ожидания дольше — уточняйте при заказе).

Уменьшаются расходы Не нужно тратиться на маршрутку или такси до магазина, тем более всегда есть шанс прикупить по пути что-нибудь ненужное.

Акции В интернет-магазинеO!Store они есть всегда! Мы любим радовать своих клиентов. Например, прямо сейчас в интернет-магазине О!Store вы можете купить один из смартфонов HUAWEI Y 2017 года и получить до 600 сомов на баланс, а выбрав фирменный смартфон O!Phone, вы получите до 300 сомов на баланс, которые можете потратить на услуги связи в сети О!.

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Флагманские смартфоны

Стать обладателем топовых моделей телефонов можно одним из первых, оформив, к примеру, предзаказ на iPhone8 , или выбрать модель из линейки Samsung, которая уже в наличии

Постоянное обновление Расширяя свой ассортимент, интернет-магазинO!Store регулярно предлагает что-то новое. Сегодня это широкий модельный ряд популярных наручных часов японского бренда Casio.

Широкий ассортимент

Выбор огромен и ничуть не уступает привычным для нас магазинам. На выбор представлены смартфоны на любой достаток.

Минимальные цены + гарантия качества Интернет-магазин сотрудничает напрямую с производителем, что на 100 процентов обеспечивает качество товара и его сервисное обслуживание в течение всего срока гарантии.

Наглядно и информативно Для каждого товара есть краткая и полная характеристика, можно посмотреть также видеообзор, чтобы изучить покупку виртуально со всех сторон. Кроме описания есть фотографии образца, как правило, в разных ракурсах, а также указана цена товара.