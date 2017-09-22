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Бизнес

Ты студент? Вперед в офисы О! подключать выгодный тариф

Мобильный оператор О! знает, что нужно современным студентам. А именно: возможность общаться безгранично и главное — БЕСПЛАТНО! А еще мно-о-ого Интернета, и это целых 16 ГИГАБАЙТ на максимальной скорости, а далее — БЕЗЛИМИТ!

Прислушавшись к просьбам и пожеланиям своей молодой аудитории, в компании О! пошли ей навстречу и разработали эксклюзивный тарифный план только для студентов «Переходи на О! СТУДЕНТ». Это безлимитный Интернет, 16 ГБ которого можно использовать на максимальной скорости, а также бесплатное общение внутри сети.

Все просто: чем больше твоих друзей подключатся к этому тарифу, тем выгоднее будет связь между вами. Вообще не придется платить за разговоры, можно будет общаться бесплатно, сколько вздумается!

Огромный интернет-пакет пригодится как для учебы и участия в виртуальных мастер-классах, так и для удаленной подработки во Всемирной сети, ведь сегодня можно легко найти в Интернете работу, которая обеспечит свободный график и относительную независимость.

Подключиться к тарифу «Переходи на О! СТУДЕНТ» могут только учащиеся высших учебных заведений Кыргызстана в любом из офисов продаж и обслуживания О! или у промоутеров компании. Обязательно нужно предоставить свой паспорт и действующий студенческий билет или зачетную книжку.

Скорее переходи на О!, студент!
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