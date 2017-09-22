Ты студент? Вперед в офисы О! подключать выгодный тариф

Прислушавшись к просьбам и пожеланиям своей молодой аудитории, в компании О! пошли ей навстречу и разработали эксклюзивный тарифный план только для студентов «Переходи на О! СТУДЕНТ». Это безлимитный Интернет, 16 ГБ которого можно использовать на максимальной скорости, а также бесплатное общение внутри сети.
Все просто: чем больше твоих друзей подключатся к этому тарифу, тем выгоднее будет связь между вами. Вообще не придется платить за разговоры, можно будет общаться бесплатно, сколько вздумается!
Подключиться к тарифу «Переходи на О! СТУДЕНТ» могут только учащиеся высших учебных заведений Кыргызстана в любом из офисов продаж и обслуживания О! или у промоутеров компании. Обязательно нужно предоставить свой паспорт и действующий студенческий билет или зачетную книжку.