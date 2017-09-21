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Бизнес

Легендарные часы Casio в интернет-магазине O!Store

Интернет-магазин O!Store постоянно обновляет свой ассортимент и сегодня рад представить вниманию кыргызстанцев очередную новинку — оригинальные японские часы от одного из лидеров мирового рынка, бренда Casio. Только на 100 процентов оригинальная продукция с годовой гарантией от завода-изготовителя и оперативной доставкой. На выбор представлен широкий ассортимент моделей наручных часов Casio со счетчиком шагов, секундомером, календарем, будильником, съемными браслетами, ударопрочным стеклом, пыле- и влагозащитой, подсветкой экрана и другими приятными «фишками».

Вы можете приобрести как классические варианты для элегантных мужчин, так и более изысканные часы для утонченных женщин. Молодежи и людям, ведущим активный образ жизни, по вкусу придутся спортивные и яркие модели. Если вы хотите стать обладателем этих уникальных по своим качествам часов или же приобрести их в подарок, свяжитесь с консультантами интернет-магазина O!Store, которые смогут упростить вам поиск и заказ выбранной модели, по телефону 0705 007 000 (для абонентов О! звонок бесплатный).

Действующие акции и скидки:

· До 600 сомов на баланс у вас есть возможность получить при покупке смартфонов HUAWEI Y 2017 года.

· Скидка до 50 процентов на услуги связи при покупке любого смартфона в кредит. Нужен лишь паспорт и справка о зарплате.

· До 300 сомов на баланс вы получите при покупке фирменного смартфона O!Phone.

Выбирайте товар и заказывайте с доставкой на дом по всему Кыргызстану в интернет-магазине O!Store.
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