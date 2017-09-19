Мобильный оператор О! трудоустроит лучших специалистов IT

Между мобильным оператором О! и Центром развития информационных технологий при Американском университете в Центральной Азии достигнута договоренность, согласно которой лучшие выпускники центра могут быть трудоустроены в компании в соответствии с профессиональной квалификацией. Лучшим студентам, успешно прошедшим курсы Java, Cisco-CCNA и тестирование ПО, предоставляется возможность присоединиться к ведущей команде IT-специалистов страны.

Сфера телекоммуникаций сегодня — это одна из самых бурно развивающихся отраслей, а мобильный оператор О! — технологический лидер в области мобильной связи Кыргызстана.

«Именно вы можете стать тем, кто примет участие в разработке передовых услуг, пользоваться которыми будут миллионы наших соотечественников. Могу пообещать много интересных задач, которые предстоит решать изо дня в день, развивать отрасль, расти самим, — комментирует Максим Сидоренко, коммерческий директор мобильного оператора О!. — Кроме того, мы предоставляем отличную возможность получить стабильную высокооплачиваемую работу».

Мобильный оператор О! также продолжает активный набор промоутеров и специалистов по обслуживанию в Контактном центре, которым предстоит консультировать абонентов. Такая работа предусматривает гибкий график и возможность обучения внутри компании. Кроме того, работа в крупной компании — это перспектива карьерного роста.

Стань сотрудником одной из самых успешных компаний Кыргызстана! Резюме необходимо высылать по адресу hr@nurtelecom.kg.

Дерзайте вместе с О!