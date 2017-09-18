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Бизнес

Компания «Альянс Алтын» и фонд «Бакубат Талас» обеспечили питьевой водой 5 сел

В начале 2017 года жители сел Бакай-Атинского района Таласской области — Кызыл-Октябрь, Маданият, Урмарал, Кок-Таш и Таш-Кудук — обратились в фонд «Бакубат Талас» с просьбой помочь решить проблему питьевой воды.

По словам жителей, после развала Советского Cоюза ремонт или реконструкция водопровода не проводились, в результате села остались без водоснабжения.

По решению наблюдательного совета фонда «Бакубат Талас» в марте было выделено 696 тысяч сомов. На эти средства были куплены все необходимые строительные материалы, выполнены работы по рытью траншей, установлены трубы и соединители, реконструирована водозаборная станция.

15 сентября прошла официальная церемония подачи воды для сел Бакай-Атинского района — после капитального ремонта водопровода сельчане получили чистую воду.


На торжественном мероприятии присутствовали заместитель генерального директора компании «Альянс Алтын» К.Мусаев, начальник безопасности А.Дүйшеев, руководители айыльного округа «Акназаров» и местные жители.

Жители сел поблагодарили компанию и фонд за отзывчивость и оперативное решение их проблемы.

Также фонд «Бакубат Талас» поддержал обращение жителей села Чат-Базар айыльного округа «Омуралиев». В августе выделены 455 тысяч сомов и на эти средства были куплены все необходимые строительные материалы, выполняются работы по рытью траншей, устанавливаются трубы и соединители. Работы планируют завершить в октябре 2017 года.
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