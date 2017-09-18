Впервые за 40 лет в Таласе построили дом для милиционеров

Строительство дома оказалось возможным благодаря участию компании «Альянс Алтын» и фонда «Бакубат Талас».

В рамках реализации социального пакета для жителей Таласской области и во исполнение решений Наблюдательного совета Фонда благосостояния «Бакубат Талас» в 2017 году на строительство служебного дома было выделено 3 миллиона 35 тысяч 227 сомов.

Подрядчик — компания Bivicom Ltd — за шесть месяцев построил современный двухквартирный дом для сотрудников УВД Таласской области.15 сентября в городе Таласе прошла официальная церемония передачи дома. Ключи от квартир получили старший лейтенант Нурлан Ташматов и капитан Анзор Хасанов, которые много лет служат в рядах милиции и стояли в очереди на получение жилья.

На открытии дома присутствовали полномочный представитель правительства в Таласской области Д.Кенекеев, замдиректора компании «Альянс Алтын» К.Мусаев, глава УВД Таласcкой области И.Касымбеков. Ветераны милиции отметили, что дом для милиционеров построен первый раз за последнее 40 лет.