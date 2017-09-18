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Бизнес

Выиграй iPhone 8 или iPad 4 mini от мобильного оператора О!

Вот он, тот момент, когда ты пролистываешь списки участников конкурса и с замиранием сердца находишь свое имя в самом верху... Не веря своим глазам, удаче и счастью, ты понимаешь: «Новый iPhone 8 — МОЙ!!! Спасибо, спасибо мобильному оператору О!, я вас люблю!»

Это могут быть ваши эмоции. Принимайте участие в конкурсе и получите шанс выиграть самый долгожданный гаджет этой осени — iPhone 8.

Подробные условия конкурса читайте на официальной страничке интернет-магазина O!Store в Instagram.

Участие в розыгрыше возможно до 23.59 25 сентября. Результаты будут определены с помощью random 26 сентября.

На следующий день, 27 сентября, станет известно имя победителя второго конкурса, посвященного самым юным абонентам и их родителям. На кону подарок, который непременно понравится всей семье: новый планшет iPad 4 mini. Что нужно для участия? Все просто! Каждый день родители умиляются первым шагам своим деток, новым словам, их особенному восприятию мира. Запишите короткое видео о том, что такое Интернет устами детей. Подробнее о том, как это сделать, на страничке мобильного оператора О! в Instagram.

Подписывайтесь на аккаунты @o_mobile_operator и @ostore_kg в Instagram. Там всегда что-то новое и интересное в сфере мобайл!
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