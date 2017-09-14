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Бизнес

В интернет-магазине О!Store открыт предзаказ на iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Оставь заявку онлайн в интернет-магазине О!Store и стань одним из первых обладателей суперновинки!

Продажи смартфонов iPhone 8 и 8 Plus в Кыргызстане начнутся на днях, а прямо сейчас можно сделать предзаказ новых моделей.

Накануне Apple в новом театре имени Стива Джобса в Купертино презентовала три новых смартфона и усовершенствованные умные часы. Долгожданную презентацию, сопровождаемую профессиональными комментариями экспертов, подписчики официальной странички О! могли наблюдать одними из первых в Кыргызстане в прямом эфире Instagram-странички Okgmobile.

Итак, смартфоны нового поколения — iPhone 8 и 8 Plus — получили стеклянный корпус, поддержку беспроводной зарядки, шестиядерный процессор A11 Bionic.5,5 дюйма у версии «плюс» и 4,7-дюймовый дисплей у iPhone 8. Каждая модель имеет в арсенале разный объем встроенной памяти: 64 ГБ и 256 ГБ, при этом их дизайн и размеры одинаковые. Новинка будет выпущена в трех цветах — серебристом, золотом и цвете «серый космос».

Узнать точную стоимость в сомах можно будет на сайте интернет-магазина О!Store уже совсем скоро.

Покупателям интернет-магазинов O!Store также предоставят возможность купить новые смартфоны в рассрочку.

Позже будут открыты и предварительные заказы для новинки Apple Watch 3 и Apple iPhone X. Следите за самыми актуальными новостями в сфере мобайл в социальных сетях Facebook, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter.
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