В интернет-магазине О!Store открыт предзаказ на iPhone 8 и iPhone 8 Plus

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Продажи смартфонов iPhone 8 и 8 Plus в Кыргызстане начнутся на днях, а прямо сейчас можно сделать предзаказ новых моделей.
Накануне Apple в новом театре имени Стива Джобса в Купертино презентовала три новых смартфона и усовершенствованные умные часы. Долгожданную презентацию, сопровождаемую профессиональными комментариями экспертов, подписчики официальной странички О! могли наблюдать одними из первых в Кыргызстане в прямом эфире Instagram-странички Okgmobile.
Итак, смартфоны нового поколения — iPhone 8 и 8 Plus — получили стеклянный корпус, поддержку беспроводной зарядки, шестиядерный процессор A11 Bionic.
Узнать точную стоимость в сомах можно будет на сайте интернет-магазина О!Store уже совсем скоро.
Покупателям интернет-магазинов O!Store также предоставят возможность купить новые смартфоны в рассрочку.
Позже будут открыты и предварительные заказы для новинки Apple Watch 3 и Apple iPhone X. Следите за самыми актуальными новостями в сфере мобайл в социальных сетях Facebook, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter.