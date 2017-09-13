Производители Huawei предлагают качественные смартфоны, ничем не уступающие по параметрам общеизвестным мировым брендам, но стоят они в несколько раз дешевле. «Зачем платить больше?» — спрашивают себя сотни пользователей. Если вы один из них, тогда вам к нам, в магазины O!Store за выгодной покупкой и бонусом от мобильного оператора О! до 600 сомов на баланс!

Сегодня в центре внимания экспертов мобильного оператора О! — новая линейка смартфонов Huawei Y серии 2017 года. Специально для вас мы распаковали гаджеты и сравнили между собой. Видеообзор по ссылке: facebook.com.

Только задумайтесь: один из самых популярных смартфонов линейки — Huawei Y3 — стоит всего 6990 сомов. Да! Вам не кажется!

За эти деньги вы получите прогрессивный смартфон с аккуратным пластиковым покрытием на четырехъядерном процессоре с аккумулятором в 2200 мАч и 8-мегапиксельную фронтальную камеру.

Есть поддержка 2 SIM-карт и карты памяти до 128 ГБ. Смартфон работает быстро и не зависает во время игр. Всего несколько лет назад это казалось невозможным за такие деньги, а в наши дни это реальность. При покупке в O!Store

Смартфон Huawei Y5 смотрится выгоднее на фоне младшей модели. С 5-дюймовым дисплеем будет приятно взаимодействовать, а небольшая диагональ экрана позволяет пользоваться смартфоном одной рукой. Имеется фронтальная вспышка для того, чтобы у вас получались более качественные селфи-снимки.

Huawei Y5 (2017) оснащен процессором в восемь ядер, что обеспечит стабильную работу гаджета. Повышенного интереса в устройстве достоин аккумулятор.

Здесь разработчики применили решение с емкостью в 3000 мАч, чего должно хватить на полтора-два дня активной работы со смартфоном.

Huawei Y7 по праву считается флагманом среди бюджетных аппаратов. Выглядит он красиво и стильно, работает быстро и долго, еще и снимает отлично. У процессора в наличии 8 ядер с частотой 1,1–1,4 ГГц, что обеспечивает высокое быстродействие и поддержку системой большинства приложений, даже наиболее требовательных. 12-мегапиксельная основная камера способна снимать видеоролики в формате Full HD.

Аппарат можно назвать самым настоящим селфи-гаджетом, ведь его фронтальная камера обладает разрешением 8 Мп. Впечатляет и емкая батарея смартфона в 4000 мАч.

В целом же это отличный смартфон с привлекательным ценником 12900 сомов, при покупке которого вы получите

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