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Бизнес

Пополняйте баланс без комиссии через новые терминалы О!

Мобильный оператор О! начал масштабную установку дополнительных терминалов для приема оплаты услуг связи без комиссии во всех областях страны. Яркие фирменные терминалы легко узнать по маджентовому цвету и надписи: «Комиссия 0 сомов при пополнении баланса О!».

Главное удобство заключается в том, что они установлены в шаговой доступности как в крупных городах, так и в селах страны: в Бишкеке это крупные супермаркеты Globus, «Боорсок», «Народный» и другие.

Количество платежных терминалов постоянно увеличивается. В терминалах можно совершать любые привычные платежи, а также оплачивать услуги проводного доступа в Интернет.

«Мы делаем все для того, чтобы абонентам О! было комфортно с нами. Поэтому не останавливаемся на достигнутом и продолжаем увеличивать свое присутствие только с одной целью — быть всегда рядом с нашими абонентами, — отмечает коммерческий директор мобильного оператора О! Максим Сидоренко. — Результат нашей работы вы можете видеть сами: именно у мобильного оператора О! крупнейшая сеть фирменных офисов по стране, мы есть практически в любом городе и селе Кыргызстана, куда каждый абонент может прийти и пополнить баланс без какой-либо комиссии или просто за консультацией».

Кроме этого, быстро, удобно и без комиссии пополнить баланс за услуги связи О! можно:

  • в крупнейшей сети офисов продаж и обслуживания О! (более 70 по всей стране);
  • через сеть терминалов ОАО «Оптима Банк», расположенных в супермаркетах «Народный» и в крупных торговых точках по Кыргызстану (более 125);
  • у промоутеров, которых можно узнать по фирменной одежде;
  • в филиалах ГП «Бишкек Почтамт» (более 80 по Бишкеку);
  • в фирменных магазинах O!Store по всей стране.

Адреса всех точек с бесплатным пополнением баланса можно узнать на официальном сайте компании www.o.kg.
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