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Бизнес

Выгодный роуминг от мобильного оператора О! — новые направления

Мобильный оператор О! непрерывно развивает услуги связи для клиентов не только на территории Кыргызстана, но и во всем мире. Роуминг доступен более чем в 150 странах, а тарифы на услуги по популярным направлениям постоянно снижаются.

За последнее время список надежных партнеров по роумингу для корпоративных клиентов пополнился, а это значит, что абоненты О! могут быть на связи в сетях следующих операторов связи:

  • STC (Саудовская Аравия) — голосовой и интернет-роуминг;
  • Moldtelecom (Молдова) — голосовой роуминг;
  • Etisalat (Египет) — интернет-роуминг в LTE-сети оператора;
  • Base (Бельгия) — интернет-роуминг в LTE-сети оператора;
  • Vivacom (Болгария) — интернет-роуминг.

Всем частным абонентам О! теперь доступен роуминг в сетях операторов группы Vodafone в Испании, Катаре и Республике Гана.

Напомним, в наиболее часто посещаемых кыргызстанцами странах — России (в сетях Tele2 и «Мегафон»), Казахстане (в сети Tele2) и Турции (в сети Turkcell) — по-прежнему действует беспрецедентная стоимость мегабайта в интернет-роуминге: всего 1 сом. C 21 августа дисконт-тариф на интернет-роуминг 1 МБ — 1 сом действует также в Саудовской Аравии в сети оператора Saudi Telecom Company (STC).

Для подключения только услуги «Роуминг», которая позволит вам совершать и принимать звонки и обмениваться SMS-сообщениями, достаточно отправить USSD-запрос с командой *996#, а для подключения роуминга с доступом к Интернету — *997#. Экономичные тарифы на услуги международного роуминга доступны абонентам О! без абонентской платы и дополнительных платежей.

Ознакомиться с условиями предоставления услуг мобильной связи и Интернета О! в роуминге можно на сайте компании www.o.kg.

Роуминг от мобильного оператора О! — забота об абонентах по всему миру.
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