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Бизнес

«Мобильный помощник О!» — бесплатное приложение для управления услугами связи

Мобильный оператор О! продолжает внедрение услуг, призванных улучшить клиентский опыт.

Скачайте бесплатное приложение «Мобильный помощник О!» — и вам больше не понадобится запоминать десятки команд для подключения нужных услуг. Все интуитивно понятно, легко и просто.

Мобильный помощник О! позволяет:

  • управлять своим номером;
  • контролировать баланс и проверять остаток интернет-трафика, минут или SMS;
  • получить детализацию расходов;
  • выбрать и сменить выгодный тариф нажатием всего одной кнопки;
  • подключать услуги и опции в один клик;
  • найти ближайшие офисы продаж и обслуживания О! на карте;
  • всегда быть в курсе новых акций!

Для абонентов О! интернет-трафик при использовании приложения бесплатный.

Приложение доступно для скачивания на любых платформах iOS или Android.

Нам важно ваше мнение. С вами мы становимся лучше!

Нурсулу Джумабаева: «Приложение очень удобное, теперь можно получить всю необходимую информацию в данном приложении. Нет необходимости звонить в контакт-центр и ждать на линии. Спасибо разработчикам, все, как всегда, на высшем уровне».

Бурулкан Аттокурова: «Круто! Суперское приложение! Удобно очень! Могу сама контролировать свой номер! А самое крутое — это детализация! Спасибо разработчикам! Удобно, доступно и быстро!».

Bekzhan Berbaev: «Ну наконец запустили. Теперь нет необходимости звонить в справочную, вся информация тут как по полочкам, огромное спасибо!»
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