Мобильный оператор О! продолжает внедрение услуг, призванных улучшить клиентский опыт.
Скачайте бесплатное приложение «Мобильный помощник О!» — и вам больше не понадобится запоминать десятки команд для подключения нужных услуг. Все интуитивно понятно, легко и просто.
Мобильный помощник О! позволяет:
- управлять своим номером;
- контролировать баланс и проверять остаток интернет-трафика, минут или SMS;
- получить детализацию расходов;
- выбрать и сменить выгодный тариф нажатием всего одной кнопки;
- подключать услуги и опции в один клик;
- найти ближайшие офисы продаж и обслуживания О! на карте;
- всегда быть в курсе новых акций!
Для абонентов О! интернет-трафик при использовании приложения бесплатный.
Нам важно ваше мнение. С вами мы становимся лучше!
Нурсулу Джумабаева: «Приложение очень удобное, теперь можно получить всю необходимую информацию в данном приложении. Нет необходимости звонить в контакт-центр и ждать на линии. Спасибо разработчикам, все, как всегда, на высшем уровне».
Бурулкан Аттокурова: «Круто! Суперское приложение! Удобно очень! Могу сама контролировать свой номер! А самое крутое — это детализация! Спасибо разработчикам! Удобно, доступно и быстро!».
Bekzhan Berbaev: «Ну наконец запустили. Теперь нет необходимости звонить в справочную, вся информация тут как по полочкам, огромное спасибо!»