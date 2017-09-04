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Бизнес

«Переходи на О! СТУДЕНТ» — Новый специальный тариф только для студентов!

Кто самые активные, позитивные, креативные и общительные? Конечно же студенты. Столько всего интересного происходит в студенческой жизни. Как этим не поделиться? Главное — чтобы смартфон с Интернетом был всегда под рукой, а уж тема для общения всегда найдется! Да, возможно, стипендии не всегда хватает на то, чтобы общаться столько, сколько хочется, но не с мобильным оператором О!.

Специально для самой активной, прогрессивной и современной молодежи мобильный оператор О! сделал настоящий подарок к началу нового учебного года, запустив новый специальный тариф «Переходи на О! СТУДЕНТ»!

Новый тариф включает в себя все самое необходимое: огромный интернет-пакет 16 гигабайт на максимальной скорости и бесплатное общение в сети О! за абонентскую плату всего 80 сомов в неделю. Этого хватит и на учебу, и на развлечения!

Подключиться к тарифу могут только учащиеся вузов Кыргызстана в любом из офисов продаж и обслуживания О! или у промоутеров компании, обязательно предоставив паспорт и действующий студенческий билет или зачетную книжку.

— Мобильный оператор О! действительно популярен в студенческой среде, об этом говорят цифры: более 50 процентов учащейся молодежи Кыргызстана в возрасте от 16 до 25 лет — это наши абоненты. Учащихся привлекает доступность наших тарифов, а также разнообразие дополнительных услуг, — отмечает Максим Сидоренко, коммерческий директор мобильного оператора О!. — Зная, что студенты — народ экономный, мы специально для них подготовили особенное предложение — предоставили небывалый объем интернет-пакета, возможность общаться бесплатно внутри тарифа и внутри сети О!. Мы надеемся, что благодаря нашему новому предложению студенческое общение в Кыргызстане станет еще более активным!

Тарифный план «Переходи на О! СТУДЕНТ» — это отличное продолжение череды приятных сюрпризов от мобильного оператора О!. Секрет успеха мобильного оператора О! — всегда отличные идеи, качественное обслуживание и выгодные тарифы.

Скорее переходи на О!, СТУДЕНТ!

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