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Бизнес

Купи новый смартфон Huawei и получи до 600 сомов на баланс в магазинах O!Store

Мобильный оператор О! и компания Huawei продолжают радовать своих клиентов новыми бонусами. Специально ко Дню независимости Кыргызстана с 30 августа стартует новая акция.

Купите любой 4G-смартфон Huawei Y серии 2017 года в любом магазине O!Store и получите в подарок до 600 сомов на свой мобильный счет. Полученные бонусы можно потратить на мобильную связь или скоростной 4G Интернет в сети О!.

Модель смартфона

Стоимость

Подарок

Huawei Y3

6 990 с.

200 сомов БОНУС

Huawei Y5

8 990 с.

400 сомов БОНУС

Huawei Y7

12 900 с.

600 сомов БОНУС

Обновленная линейка 4G-смартфонов Huawei линейки Y 2017 года стала еще быстрее. Эти телефоны работают дольше в активном режиме за счет улучшения работы операционной системы и увеличения объема батареи. Сегодня эти смартфоны считаются одними из лучших по соотношению имеющихся технических параметров и своей стоимости. Мобильные телефоны Huawei, приобретенные в O!Store, имеют официальную гарантию 1 год. Подробные характеристики этих устройств доступны на сайте shop.o.kg, там же вы найдете содержательные видеообзоры. Окончательно определиться с выбором своего смартфона вы сможете, посетив любой из магазинов O!Store по всей стране. Придя туда, обязательно протестируйте телефон перед покупкой, проверьте возможности камеры и то, насколько удобно держать его в руке. Опытные консультанты ответят на все интересующие вас вопросы.

Заказать понравившийся смартфон можно также прямо из дома в shop.o.kg. Так вы гарантированно сэкономите свое время и деньги!

Подробнее об акции, а также все адреса всех магазинов O!Store можно узнать на сайте мобильного оператора О! www.o.kg.

О!Store — твоя счастливая покупка!
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