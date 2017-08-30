Купи новый смартфон Huawei и получи до 600 сомов на баланс в магазинах O!Store

Мобильный оператор О! и компания Huawei продолжают радовать своих клиентов новыми бонусами. Специально ко Дню независимости Кыргызстана с 30 августа стартует новая акция.

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Модель смартфона Стоимость Подарок Huawei Y3 6 990 с. 200 сомов БОНУС Huawei Y5 8 990 с. 400 сомов БОНУС Huawei Y7 12 900 с. 600 сомов БОНУС

Обновленная линейка 4G-смартфонов Huawei линейки Y 2017 года стала еще быстрее. Эти телефоны работают дольше в активном режиме за счет улучшения работы операционной системы и увеличения объема батареи. Сегодня эти смартфоны считаются одними из лучших по соотношению имеющихся технических параметров и своей стоимости. Мобильные телефоны Huawei, приобретенные в O!Store, имеют официальную гарантию 1 год. Подробные характеристики этих устройств доступны на сайте shop.o.kg, там же вы найдете содержательные видеообзоры. Окончательно определиться с выбором своего смартфона вы сможете, посетив любой из магазинов O!Store по всей стране. Придя туда, обязательно протестируйте телефон перед покупкой, проверьте возможности камеры и то, насколько удобно держать его в руке. Опытные консультанты ответят на все интересующие вас вопросы.

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